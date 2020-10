A Coruña buscará una posición común sobre las infraestructuras pendientes ante el Estado y Xunta

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, convocará a todos los grupos municipales para fijar una posición común sobre las principales demandas de la ciudad ante la tramitación de los presupuestos generales del Estado y de la Xunta de Galicia.

Lo ha anunciado en el pleno el portavoz del gobierno local, José Manuel Lage, en respuesta a una moción de Marea Atlántica en la que solicitaba un pleno extraordinario sobre infraestructuras: "Temos que ser capaces de ter unha posición común, si é que a querenter, se teñen unha visión de cidade e non unha visión partidarias. Se lles convocará no mes de outubro como anunci´ou a alcaldesa, para qué? para ver se podemos ter unha posición unánime, e se non, cada quen terá que retratarse".

La moción de la Marea, aprobada con los votos de todos los grupos a excepción del PP que se ha abstenido. Reclamaba la celebración de pleno extraordinario para hacer un repaso sobre las obras pendientes del Estado y la Xunta con la ciudad y conocer la postura de la corporación respecto a estos compromisos.