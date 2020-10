Ayuso estudia recurrir la resolución que restringe la movilidad en Madrid

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, estudia recurrir la resolución que ha sido publicada este jueves en el BOE que restringe la movilidad en diez municipios madrileños, ya que considera que el "plan" del Gobierno central "destroza Madrid sin criterio". "Estamos estudiando con el abogado de la Comunidad (de Madrid) y estamos viendo de qué manera hacemos las cosas correctamente. No hay criterios para hacer esas restricciones de movilidad con unos criterios a vuela pluma", ha dicho en una entrevista en Esradio Ayuso, que no ha concretado opciones, aunque una de las vías sería recurrir al Tribunal Supremo.

El Gobierno central ya ha publicado en el BOE la resolución con la decisión colegiada adoptada este miércoles en el Consejo Interterritorial de Salud para aplicar nuevas restricciones de movilidad en diez municipios de la Comunidad de Madrid para tratar de contener la expansión del coronavirus. Lo publicado en el BOE no es la orden ministerial, pero desde la Secretaría de Estado de Comunicación se informa de que la orden firmada por el Ministro de Sanidad se notificó anoche a las comunidades autónomas, que son las competentes para su ejecución, y que no precisa de nueva publicación en el BOE. La resolución que se ha publicado este jueves da un plazo de 48 horas para que las CCAA lo traspongan a sus boletines oficiales. Expertos consultados por la SER aseguran que trasponer esa orden antes de 48 horas es obligatorio y aclaran que, aunque una comunidad autónoma no lo publique en su boletín están obligados a su cumplimiento.

Diez municipios madrileños

En concreto son Madrid capital, Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Torrejón de Ardoz, Móstoles y Parla.

El acuerdo fue aprobado con trece votos a favor, una abstención y cinco votos en contra, que fueron de las comunidades de Madrid, Cataluña, Andalucía, Galicia, Murcia y Ceuta.

Recurso al Supremo

La presidenta madrileña ha recalcado que en su artículo 14 el Consejo Interterritorial "obliga a plasmar recomendaciones bajo consenso" pero opina que la reunión del miércoles demostró que éste "no es el afán del Gobierno" central.

"Muchas prisas"

"Ha estado desaparecido y ahora tiene muchas prisas en imponer todo por decreto, por imposición", ha comentado.

Por otro lado, ha insistido en buscar "fórmulas intermedias" para evitar "confinar a todo el mundo", ya que considera que el "plan" del Gobierno central para imponer restricciones a la movilidad en diez municipios madrileños "destroza Madrid sin criterio".

"Un plan muy claro"

"Madrid tiene un plan muy claro: detectar quién está contagiando y obligarle a hacer unas cuarentenas", ha dicho.

Un plan que, a su juicio, "ya está dando sus frutos" y "es el mejor", ya que "lo están haciendo ahora mismo la administración en Estados Unidos y muchos otros países": "test rápidos, cuarentenas y que la vida siga".

Reproches al Gobierno

Ayuso ha reprochado al Gobierno central que este plan les "pareciera bien" al comienzo de la semana y que luego en cambio decidieran que "hay que cerrar Madrid" y "filtraran" antes del Consejo Interterritorial los detalles de su propuesta.

"Las cuestiones de los madrileños y de tantos ciudadanos, sobre todo cuando se habla de restringir la libertad de millones de personas, no se tratan como si se escribiera en la servilleta de una barra de bar. Las cosas se tienen que hacer con un borrador claro, con unos datos, con sus papeles e información", ha dicho.

Considera que por parte del Gobierno central "no ha habido una voluntad de diálogo ni de acuerdo" sino de "hacer lo que yo quiero" y lamenta que con su actitud están "aterrado a la gente que ya está con miedo a ir a un hospital" en Madrid.