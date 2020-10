Arturo Aliaga: "Confío en que Alumalsa no cerrará ni se irá de Zaragoza"

"Habrá que hacer un ajuste pero confío en que Alumalsa no cerrará ni se irá de Zaragoza". Lo ha dicho hoy, jueves, el consejero de Industria y vicepresidente del Gobierno de Aragón. Arturo Aliaga, que ha pasado por los micrófonos de La Rebotica de Radio Zaragoza, apuesta por que la compañía adapte sus piezas.

Aliaga se ha reunido ya con la empresa y asegura que la dirección le manifiesta su intención de no cerrar ni irse de Zaragoza, a pesar de esa decisión de rescindir el empleo a la mitad de sus trabajadores. La clave del declive está que Alumalsa fabrica piezas para vehículos diesel, y el futuro pasa por otro motor, el eléctrico.



Pendiente de reunirse con los sindicatos, Aliaga confia también en que la especialización de los trabajadores les permita recolocarse en otras empresas. Y pide dejar negociar y trabajar.

Turbulencias en el PAR

Se enfrenta el consejero de Industria a la crisis económica desatada por el coronavirus, pero a la vez también a otra crisis, la desatada por los críticos en su partido, el PAR, con gestora recién elegida en Teruel y turbulencias en Zaragoza que él achaca al exito del cuatripartito..

Convocará Ejecutiva en su partido y si hace falta, anuncia somarda, "voy a ver si cabe en la sede y si no cabe, aunque sea alquilaremos La Romareda; algunos ya no venían a las ejecutivas y ya veremos si vienen".

Así critica el presidente del PAR que justo ahora, en plena crisis covid, se le agite el partido con no sabe quién ni por qué. "El problema está en la bajada del PIB, en los 78.000 parados, la crisis del turismo, del ocio nocturno, el pequeño comercio que está cerrando, los autónomos... Ahí está el problema", ha remarcado, "y no está en reunirse no sé dónde, no sé quiénes para decir no sé qué cuando en esos órganos, donde algunos tienen representación y no venían a opinar; tengo las hojas de asistencia".

Sí tiene claro que encabeza la rebelión el ex presidente y supuestamente jubilado José Ángel Biel, pero ni lo cita, aunque sí a otros ex. "Ayer vino a mi despacho Hipólito Gómez de las Roces a darme ánimo; lo demás no cuenta, es indiferente".

Según Aliaga, hay quien en el PAR no aguanta lo que califica de "éxito del cuatripartito". Y dice que ahí está la razón, que "el éxito no se perdone".

Buscar acuerdos

Podemos, en el pacto con el PAR, no ha sido ni es -dice Aliaga- el demonio con patas que preconizaban y hay que anteponer acuerdos a siglas. Lo mismo pide para los que ahora "discuten en los temas de Madrid; los metería un mes a los hospitales, o dos como estuve yo, para que se enteren de que lo primero es el salvar las vidas y llegar a acuerdos en beneficio de la mayoría".

Asegura el presidente del PAR que no quiere hacerse eterno en este cargo, "hay que dejar que fluyan nuevos liderazgos", pero "no forcemos ahora, a ver si salimos de la crisis y todo el que quiera hablar, hablará y desde luego lo que no voy a hacer es dejar al PAR en malas manos; que no se piensen que va a ser el juguete de nadie".