Madrid cierra desde las 22 horas de esta noche y el Gobierno de Ayuso augura el "caos económico"

El consejero de Justicia, Enrique López, ha arremetido contras las medidas que anunció el Ministerio de Sanidad porque asegura que provocarán pérdidas de más de 8.000 millones de euros a la economía madrileña y suponen "una sustracción de competencias". No obstante, ha admitido que las restricciones entrarán en vigor este viernes a las 22 horas.

"Las medidas van a provocar caos económico y van a generar un gran caos en la población. Van a provocar una pérdida de más de 8.000 millones a la economía madrileña". ha señalado.

Si bien, López ha acusado al Gobierno de "usurpar competencias" de la Comunidad de Madrid y por ello, defiende el recurso presentado en los tribunales. "Pedimos que no se utilice la ley para imponer medidas que no gocen del consenso que es esencial y que no puede haber ningún voto en contra", ha denunciado con respecto a al consejo interterritorial, en el que se aprobaron las nuevas medidas, con algunos votos en contra.

"Estamos en invasión de competencias"

Asimismo, López ha valorado la evolución epidemiológica de las zonas sanitarias con restricciones y ha defendido que los criterios que llevan aplicando están dando buenos resultados. "Todas las zonas han presentado una reducción de incidencia, pero Sanidad viene a imponer su ley y como estamos en una invasión de competencias tenemos la obligación de defendernos", ha comentado el consejero de Justicia.

Asimismo, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha acusado al Ministerio de Sanidad de proponer unos "criterios que parecen que están hechos a nuestra medida". "No tiene los indicadores para aplicar los criterios en función de las condiciones sociales y la movilidad de cada municipio", ha criticado.

Y ha comunicado que las restricciones impuestas en las zonas sanitarias de Humanes y Reyes Católicos, de San Sebastián de los Reyes, se prolongarán a partir del lunes 5 de octubre. Otra zona sanitaria que también adoptará restricciones es Prado del Rey. "Aunque quedaba fuera por los criterios de Sanidad, hemos decidido imponer restricciones desde las 00.00 horas del lunes", ha explicado.