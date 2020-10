La Audiencia Nacional admite a trámite el recurso de la Comunidad de Madrid contra las restricciones

La Audiencia Nacional ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo de la Comunidad de Madrid contra la Orden comunicada del Ministerio de Sanidad que incluye medidas restrictivas para diez municipios, entre ellos la capital. Según han informado fuentes del Gobierno regional, la Audiencia Nacional ha dado un plazo de diez días hábiles a la Abogacía del Estado para que se pronuncie sobre las medidas cautelares, lo que implica que si ésta agota el plazo, podría contestar el 20 de octubre y la Sala resolvería a continuación.

La Comunidad de Madrid presentó el recurso ante la Audiencia Nacional el viernes, en el que solicitaba medidas cautelares para no aplicar las restricciones aprobadas en el Consejo Interterritorial. El gobierno de Díaz Ayuso pedía que se suspendiera la orden ministerial con el argumento de que no hubo "consenso" previsto en la Ley 16/2003 de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud. No obstante, las medidas ya están en vigor desde la noche del viernes a las 22 horas.

El consejero de Interior y Justicia y secretario de Justicia del PP, Enrique López, explicó este viernes que la orden del Ministerio supone una "invasión de competencias" y por ello la han llevado ante la Audiencia Nacional, por fallos de "forma". En cuanto al fondo, para López las medidas del Gobierno central son "peores" y "menos eficaces" que las del autonómico y pueden provocar "un caos" como consecuencia de la forma en la que están redactadas.

Además, López recalcó que el recurso de la Comunidad "no es contra el funcionamiento del estado de derecho, ni para cambiar la Constitución, ni para saltarse las leyes, sino para defender el estado de derecho, el autogobierno y las competencias, y sobre todo para proteger mejor la salud de los madrileños".

"Actuamos con lealtad, responsabilidad y, sobre todo, con coherencia. Tenemos que proteger a los ciudadanos, y por eso vamos a aprobar esta orden sanitaria que supone la trasposición de lo ordenado por el ministro", afirmó. La Comunidad de Madrid aseguró que iban a actuar con lealtad al Gobierno, aunque sin estar de acuerdo con las medidas, que consideran que supone "usurpación de competencias".