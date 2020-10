El Consell reforzará la sanidad con 12.000 profesionales y seis millones de euros en infraestructuras

El consell ha presentado hoy, en el último día del seminario de otoño, sus 24 objetivos, dos por cada conselleria, para los próximos tres meses. Un plan de actuación que responde, según el president Ximo Puig, a la necesidad de planificar las políticas, de no improvisar y de reactivar la economía y la sociedad tras la pandemia.

El president afirma que la Comunitat Valenciana está cada vez más cerca de superar la crisis sanitaria, pero aclara que la situación sigue siendo muy complicada y pide no confiarse para seguir en el camino de los buenos datos de incidencia de coronavirus, que es la más baja de toda España.

Estos 24 objetivos van encaminados, sobre todo, a reforzar las políticas sociales y potenciar la recuperación económica tras la crisis del coronavirus. Los objetivos de Sanidad son reforzar los sistemas sanitarios con la convocatoria de más de 12.000 plazas de profesionales antes de que termine el año y una inversión de seis millones en infraestructuras de atención primaria y especializada.

El departamento de presidencia, por su parte, pondrá en marcha una oficina que desarrolle la Estrategia Valenciana de Recuperación para conseguir captar los fondos europeos y se aprobarán diversos instrumentos financieros que permitan a las empresas valencianas recuperarse de la crisis.

En justicia, se pondrá en marcha un programa con 38 millones de euros para digitalizar y descongestionar los juzgados valencianos. En cuanto a emergencias, antes de que termine el año, la conselleria de Interior pretende tener listo el proyecto de creación de la Unidad Valenciana de Emergencias, que tendrá presencia e infraestructuras en toda la Comunitat.

Oltra destaca la fortaleza del Botànic

La vicepresidenta y consellera de políticas inclusivas, Mónica Oltra, aclara que los niveles de consecución de objetivos que se pusieron en el seminario de hace seis meses es menor a lo habitual porque la pandemia ha cambiado todos los planes. Oltra asegura eso sí que gracias a estos seminarios el gobierno valenciano ha podido gestionar la crisis sanitaria con cohesión y eficacia.

El president, por su parte, ha pedido unidad ya que "el dumping de la confrontación partidista no ayuda a salvar vidas ni a salvar empleos". También considera necesario huir del "dumping fiscal" y ha avisado de que las prisas y la improvisación "no son una buena hoja de ruta para la política" porque la confrontación, insiste, "no es el camino".

Los 24 objetivos del Consell

1. Puesta en marcha de la Oficina para la Estrategia Valenciana de Recuperación

2. Aprobación y aplicación del Programa ‘Viatgem a la Comunitat Valenciana’

3. Programa ‘CuideM’: la Conselleria d’Igualtat llevará a cabo el diseño de una nueva política de atención integral a personas mayores que incorporará el aprendizaje adquirido durante la pandemia.

4. Plan de Infraestructuras de Servicios Sociales: este objetivo se dirige al impulso de un plan de infraestructuras de servicios sociales que dé respuesta al déficit estructural que arrastra la Comunitat Valenciana.

5.- Impulsar el desarrollo normativo para la movilización de las viviendas vacías en manos de grandes tenedores.

6. Constitución de la Red por la ampliación del parque Público Municipal: consiste en la cesión de los derechos de tanteo y retracto a los municipios para ampliar al máximo posible el número de ayuntamientos que se sumen a este proyecto.

7. Desarrollo de instrumentos financieros para la recuperación del tejido productivo valenciano.

8. Elaboración y presentación del Plan Estratégico de Transformación Digital de la Administración de la Generalitat.

9. Programa Justicia-covid para la reactivación de la Justicia: el Programa de Refuerzo para reactivar la Justicia. Este plan tiene 2 ejes. La digitalización, con 27 millones de euros, y un Plan de Recursos humanos con 11 millones.

10. Elaboración del Proyecto de la Unitat Valenciana d’Emergències (UVE) .

11. Realización del seminario ‘Infraestructuras educativas innovadoras’

12. Organización de las jornadas ‘La cultura es segura’

13. Plan de actuación post-estado de alarma en Sanidad: se ejecutará el plan de actuaciones arquitectónicas y en infraestructuras, tanto en atención primaria como especializada, en las tres provincias. El objetivo del plan es ofrecer una correcta prestación asistencial ante un rebrote de la pandemia, contemplando el tratamiento, la prevención y la minimización de la propagación de la misma. Se ejecutará una inversión de 6 millones de euros.

14. Antes de finalizar el año 2020 se publicarán la totalidad de las convocatorias de los procesos selectivos correspondientes a las OPE´s 2017, 2018 y estabilización del 2019, que van a suponer la convocatoria de más de 12.000 plazas, de todas las categorías profesionales.

15. Plan Estratégico del Comercio y Artesanía de la Comunitat Valenciana (PECA) 2021-2025.

16. Creación del Observatorio de Simbiosis Industrial (OSI) de la Comunitat Valenciana

17. Presentación e Inicio del Plan de Inversiones de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (EPSAR).

18. Creación de la Comisión Técnica de desarrollo de la Ley de Estructuras Agrarias.

19. Ampliación de la red de aparcabicis seguros ubicados en estaciones de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana.

20. Aprobación de los estatutos de la Agencia Valenciana de Protección de Territorio (AVPT).

21. Establecer las bases de la Institución Valenciana para la incorporación de investigadores e investigadoras de excelencia.

22. Creación del Observatorio de Brecha Digital para conocer, entre otros aspectos, la situación en términos cuantitativos y cualitativos de la brecha digital en materia de uso, adquisición de competencias digitales y de buen uso de las TIC,

23. Proyecto piloto de evaluación y rendición de cuentas de la acción de gobierno.

24. Proceso participativo del V Plan Director de la Cooperación Valenciana.