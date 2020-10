El inacabado edificio de la comisaria de policía local se convierte en improvisado cobijo de temporeros

El esqueleto de lo que será la próxima comisaría de la Policía Local de Aranda se ha convertido desde hace días en un precario alojamiento improvisado de temporeros de la vendimia. Se trata de media docena de trabajadores extranjeros que desde hace una semana se han establecido con sus pertenencias en este espacio, ubicado frente a la estación de autobuses, cuyas obras llevan meses paralizadas. Se repite la estampa que hace unos años tenía su escenario pocos metros al sur, en el entonces abandonado CTACYL. Ahora es el esbozo de la futura sede de la policía local la que está haciendo las veces de precario alojamiento para un grupo de trabajadores de la vendimia que aseguran no encontrar otro lugar en el que vivir.

Las obras de la fugtura comisaría de la policía local se abandonaron hace un año por un modificado de obra cuyo sobrecoste no encuentra encaje legal / Cadena SER

En el suelo de lo que será el sótano de este edificio, ahora diáfano, se distribuyen colchones con mantas delimitando el espacio que ocupa cada uno de ellos con sus pertenencias. En el centro de la estancia se sitúa una chapa como hornillo improvisado, que apenas permite caldear su entorno inmediato. Un extenso charco de agua en esta “zona común” evidencia las continuas goteras que se filtran desde el piso superior. Una caja de detergente junto con ropa colgada de las ramas de los árboles contiguos apunta que en este recinto se llevan a cabo las labores cotidianas de una vivienda.

Cadena SER

Los ocupantes de este espacio han llegado a la Ribera procedentes de otras campañas hortofrutículas. Todos son extranjeros y han pasado por la vendimia de Castilla la Mancha, por La Rioja o por la recogida de la fresa en Huelva. Llegaron a la Ribera hace una semana aproximadamente, sin contrato, pero atraidos por las buenas perspectivas de la campaña. Según sus testimomios no les resultó difícil encontrar trabajo. “Nos contrató un jefe, lo encontramos en un bar” relata uno de ellos, quien confirma que para trabajadores en su situación, que llegan sin contratos previos y buscando oportunidades de última hora, no hay ninguna oferta de trabajo que incluya alojamiento. Dicen que se encontraron esta improvisada “vivienda” temporal y no dudaron en quedarse allí al abrigo del viento y de las últimas lluvias.

Los árboles contiguos sirven de improvisado tendedero / Cadena SER

Reconocen que la policía los ha visitado en varias ocasiones, instándoles a abandonar el lugar, pero de momento se niegan a hacerlo, porque dicen que no saben dónde ir y que solo piden que les dejen estar allí una semana más, lo que, según ellos, tarde en finalizar la vendimia. Han acudido también a Cáritas, donde les han informado que en Aranda no cuentan con ningún albergue ni servicio de alojamiento para casos como el suyo, aunque sí les han ofrecido la posibildiad de acudir a ducharse a un establecimiento público.

Las obras de este edificio, del que está hecho apenas la estructura básica, quedaron paralizadas hace meses pendientes de un modificado de obra y del encaje legal que requiere el aumento de presupuesto.