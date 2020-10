Podemos quiere tener "voz propia" en el pleno de A Coruña

Podemos A Coruña se incorporará a la Corporación municipal con el objetivo de tener voz propia en el Ayuntamiento. Esa es la idea con la que Isabel Faraldo asumirá el acta que deja el ex concejal de urbanismo con la Marea Atlántica Xiao Varela. Mañana martes a las ocho de la tarde celebrará una reunión de su asamblea en A Coruña para decidir sobre el armazón institucional de su incorporación. En caso de no llegar a un acuerdo con la Marea que facilite que tengan un perfil propio, un escenario complicado, Faraldo irá al grupo de no adscritos como concejala de Podemos, no de la Marea Atlántica.

Fuentes de la formación morada señalan que Isabel Faraldo participó en la lista de la Marea siempre como integrante de Podemos y no quieren renunciar a ese perfil. Entienden que no es fácil asegurar una voz propia en ese grupo porque está concebido como espacio común. José García Buitrón es el secretario municipal de Podemos Coruña: "Cuando se ponen voluntad y ganas muchas cosas son posibles. Estamos en el debate, pero sobre esta base de que podemos no puede diluirse ni quedarse sin voz en el ayuntamiento".

En caso de que Faraldo se incorporara al grupo de no adscritos no estaría vinculada a la disciplina de voto de la Marea que ha entrado en una estrategia de mayor confrontación con el gobierno socialista en las últimas semanas a pesar de su acuerdo de investidura. Un acuerdo que vincula a los dos grupos al menos hasta el ecuador de la legislatura y que ha facilitado una mayoría cómoda para el PSOE en el pleno municipal.

Podemos Coruña está elaborando un proyecto de trabajo en base a su programa electoral que presentará Isabel Faraldo para explicar sus líneas de actuación como concejala. Mantendrá reuniones con el grupo de Esquerda Unida en la ciudad, su socio preferente, con las asociaciones de vecinos, la alcaldesa y el resto de grupos políticos de la Corporación.

En caso de que Faraldo se incorporara al grupo de no adscritos no estaría vinculada a la disciplina de voto de la Marea que ha entrado en una estrategia de mayor confrontación con el gobierno socialista en las últimas semanas a pesar de su acuerdo de investidura. Un acuerdo que vincula a los dos grupos al menos hasta el ecuador de la legislatura y que ha facilitado una mayoría cómoda para el PSOE en el pleno municipal.

Podemos Coruña está elaborando un proyecto de trabajo en base a su programa electoral que presentará Isabel Faraldo para explicar sus líneas de actuación como concejala. Mantendrá reuniones con el grupo de Esquerda Unida en la ciudad, su socio preferente, con las asociaciones de vecinos, la alcaldesa y el resto de grupos políticos de la Corporación.