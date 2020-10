Cifuentes dice adiós a la portería con la última mano para el Cádiz

Cifuentes se va del Cádiz después de cinco años jugando prácticamente todos los minutos disputados. El portero cadista, que este año fue titular en dos ocasiones, todavía tenía un año más de contrato. Muchas más paradas por ofrecer y muchos buenos momentos por vivir vestido de amarillo, pero en una decisión de hombre de club, Cifuentes, decidió que este año su mejor parada sería dar un paso al lado.

Cervera en esta temporada se decantó al principio por David Gil, luego el manchego fue titular en dos partidos seguidos (y haciendo historia siendo el portero más veterano en debutar en Primera) para finalmente quedarse fuera de la convocatoria en el partido ante el Athletic. Sin duda una situación nueva para un portero que desde que llegó fue indiscutible.

La situación para esta temporada parecía clara: Cifuentes sería el tercer portero del equipo. Por eso el portero aunque convencido de que se "sentía fuerte para competir por minutos", prefiere dar un paso al lado y dejar al Cádiz una ficha libre para que pudiera incorporar a otro jugador.

Por eso el portero empezaba su rueda de prensa asegurando que "No sé si quiero decir mucho o no. Siempre os he dicho que iba día a día y no me he equivocado. En la vida y en el fútbol hay que despertarse con la ilusión de hacer y aprender algo nuevo. Ayer llegó el día más importante de mi carrera, tenía que despedirme de mi época como jugador. Todo fue un proceso desde que comenzó la pretemporada. No fue una decisión loca ni por mi parte ni por la del club. Hemos hablado mucho desde hace unas semanas. Hemos intentado llegar a un acuerdo para que el club sea el máximo beneficiado. Me sentía con capacidades deportivas para seguir compitiendo, así lo he demostrado".

Cifuentes tiene clara cómo fue su carrera y en qué estaba cimentada. "Me voy con la cabeza muy alta. Mi cultura es la del esfuerzo. No he debutado en Primera por talento, lo hice por esfuerzo, por trabajo, por constancia y porque ahora soy más honesto".

Continuaba Cifuentes reconociendo que "esta temporada era muy ilusionante y lo seguirá siendo. Hay que mantener al club en Primera y tomo esta decisión para ayudar al club para poder seguir creciendo y en ese crecimiento nos hemos visto capaces de hacerlo de esta manera. La portería del Cádiz está bien cubierta", dijo de Ledesma y David Gil.

Valoraba el manchego que el día de ayer, "Fue un día duro. No es fácil dejar de hacer lo que llevas haciendo toda la vida. Pero soy consciente de las muestras de cariño que me han llegado y eso te hace la situación más llevadera".

Se mostró contundente cuando aseguró que "Si el club no tuviera la necesidad de una licencia esta situación no se habría dado. Estaría aportando mi granito de arena en el campo, como capitán y como compañero. Esta posibilidad se plantea hace unas semanas y está muy meditada".

Entre la multitud de mensajes que recibió el portero hubo uno que le hizo una especial ilusión. "El mensaje que más me sorprendió e ilusión me hizo fue el del alcalde".

También se quedó el portero cadista con un momento vestido de amarillo, sin contar los ascensos, Cifuentes reconocía que se queda "con la manera de cómo nos hemos levantado después de las temporadas de Segunda cuando las temporadas no han sido tan buenas. Con la ilusión en cada pretemporada y mirar lo positivo. La competición nos daba otra oportunidad hasta que conseguimos la realidad del ascenso".