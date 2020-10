Marea no contempla Isabel Falrado no se integre dentro del grupo municipal

La Marea Atlántica no contempla otro escenario político en María Pita que no sea la integración de Podemos A Coruña dentro del grupo municipal, tras la salida de Xiao Varela y la incorporacion como concejala de Isabel Faraldo, perteneciente a la formación morada. Este martes, a las ocho, la formación de Pablo Iglesias en la ciudad celebrará asamblea para decidir la fórmula de representación en la corporación municipal coruñesa. No obstante Podemos A Coruña ya advirtió que se incorporará con el objetivo de tener voz propia en María Pita. La portavoz de Marea, María García, asume que habrá integración: "Nos puxemos todos a disposición para que a súa integración sexa o máis fluida posible. Non contemplamos outro horizonte que non sexa integrarse con resto dos concelleiros e concelleiras da Marea"

Fuentes de Podemos señalan que en caso de no llegar a un acuerdo con La Marea para tener un perfil propio, Faraldo irá al grupo de no adscritos como concejala de Podemos, no de la Marea Atlántica.

La portavoz de Marea ha reprochado al gobierno local un giro a la derecha de los socialistas que está dificultando la relación con su, a priori, "socio preferente".

García critica que el acuerdo con PSOE de inicio de mandato, con validez durante el primer año de legislatura, no se está cumpliendo, mientras Marea sí ha cumplido su parte con su apoyo a los presupuestos municipales, las ordenanzas y el PRESCO.