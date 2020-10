Christian Fernández: "Me ponen estos partidos"

La semana para el Real Oviedo ha comenzado con Javi Mier, pero sin Borja Sánchez. Ambos tuvieron contacto estrecho con un caso positivo de COVID-19 y, si bien el centrocampista ha cumplido los plazos de aislamiento, el mediapunta tuvo el último contacto el pasado 29 de septiembre y es seria duda para medirse al Sporting.

Borja, tras dar negativo en las primeras pruebas, está a la espera de los segundos resultados, pero deberá cumplir la cuarentena igualmente durante diez días por lo que su particpación en el derbi corre peligro. "Es lo que nos toca vivir, hay que tener mayor precaución y medidas de seguridad si cabe porque conlleva un perjuicio a nivel individual y colectivo", comentó Christian Fernández en SER Deportivos Asturias.

El conjunto azul, que acumula 3 puntos de 12 posibles, buscará estrenar su casillero de triunfos este mismo fin de semana. "Es una semana especial para todo el oviedismo, marcada a fuego en el calendario. Esperemos estar a a altura. Qué mejor forma que conseguir la primera victoria en casa y ante el eterno rival. De momento no se palpa ese nerviosismo de derbi, me imagino que vaya aumentado a medida que pasen los días y se acerque la hora", destacó el defensa.

"No hay que esconder que hay una necesidad, que es ganar el primer partido de la temporada. Independientemente de que el Sporting esté líder, un derbi es lo que es, un partido que parece ajeno a toda la realidad que puede ser con cualquier otro equipo. Los que más tiempo llevamos aquí les hemos hecho saber a los nuevos y a los jóvenes lo que supone un derbi y ganar al eterno rival para nuestra gente. Han captado la idea, el sentimiento, y seguro que estarán a la altura de las circunstancias", añadió.

Será el segundo derbi que se celebre a puerta cerrada. El primero fue en El Molinón con la victoria ovetense (0-1) gracias al gol de Borja Sánchez, pero ahora se vivirá el mismo panorama en el Carlos Tartiere. "No poder sentir a tu público impulsando a tu equipo se nota. Será un punto en contra. Queremos y debemos ganar el derbi por nosotros y por la gente. Llevamos un año y medio sin dar alegrías a la afición, y, a pesar de todo, han respondido siempre".

"Estos partidos me ponen. Me imagino que Djurdevic también esté preocupado por verme a mí. Es un jugador por el que el Sporting hizo una fuerte apuesta y no había tenido el rendimiento esperado, pero este año ha empezado de forma impresionante", respondió el cántabro al ser preguntado por el delantero serbio.

Acerca del duelo de atacantes que podríamos presenciar, con el debut de Blanco Leschuk por el lado azul, Chrisitan se deshizo en elogios hacia su nuevo compañero: "Es un gran profesional, que se cuida, dispuesto a sacrificarse por el equipo. Es un delantero referencia, muy físico, con buen juego de espaldas, que maneja ambas piernas y tiene buen juego aéreo."

Tras terminar su contrato el pasado verano, el zaguero fue el único que renovó su compromiso con el Oviedo. Pero curiosamente, para sorpresa de muchos, el central no se encuentra dentro de los cuatro capitanes sino que Arribas, Tejera, Mossa y Grippo son los encargados de portar el brazalete.

Es habtiaul verle superar la treintena de partidos en cada temporada, y, aunque de momento ha comenzado este curso con un papel más secundario, Christian es consciente de que este domingo está ante una gran oportundiad para hacerse con un hueco en el once: "El míster y yo tenemos una relación fluida y en todo momento me ha transmitido que cuenta conmigo para cualquier posición de la defensa. Mientras no juegue intentaré apretar desde fuera, es lo mejor para que el equipo consiga sus objetivos, que los que no jueguen también estén enchufados", destacó.

"Fue un proceso condicionado por el COVID. La situación económica no era la que en un principio de las negociaciones estaba preestablecida. Hubo que cambiar las pretensiones. Ambas partes teníamos la intención de continuar y se hizo un esfuerzo para prolongar esa vinculación. Esperemos que se cumplan los objetivos y mi renovación no sea solo por este año", finalizó el cántabro.