"Estamos intentando conseguir más profesionales, cubrir las bajas; hacemos esfuerzos por la Atención Primaria"

Bajada del paro registrado en septiembre un 3,6% en Albacete, se reparte en todos los sectores... ¿Van a seguir creando planes de empleo para servir de apoyo y refuerzo?

Por supuesto, en estos momentos, dentro de poco nuestra consejera anunciará el +52 que viene a complementar tabmién la cuestión de que los empleos no solamente hay que ponerlos en un tramo de edad sino que también hay que tener en cuenta que hay circunstancias especiales para aquellas personas que tienen más dificultad para encontrar un empleo cuando lo pierden porque la edad también les imposibilita tener la misma accesibilidad que una persona joven. Por lo tanto estamos ejecutando el plan extraordinario de empleo, vamos a lanzar el +52 y también estamos poniendo en marcha los proyectos RECUAL de recualificación en nuestra región. Por lo tanto, estamos trabajando en materia de empleo, son miles las personas que siguen trabajando en estos planes y para el 2021 esos planes se seguirán produciendo.

EDUCACIÓN

No llega al mes desde que comenzaron las clases en los colegios, hemos visto a numerosos estudiantes aislados, ¿han cambiado los protocolos en las aulas?

Inicialmente se fue a una interpretación muy restrictiva en el sentido positivo de que todo hay que hacerlo a un nivel de protecicón máximo, en ese momento empezamos temerosos de que pudiera ocurrir algo, conforme han ido pasando la semana los protocolos no es que se hayan ido relajando sino que se han ido ajustando, y hoy por hoy podemos decir que tenemos solamente 8 aulas confinadas, cuando el pico máximo fue de 20, estamos hablando de 3.500 aulas entre infantil, primaria y secundaria en nuestra provincia, de 3.500 hoy tenemos 8, por lo tanto, claro que han cambiado los criterios, incluso en aquellos casos que los médicos han dicho que había positivo de covid, se le ha hecho esa prueba a los contactos directos y han resultado todos negativos, por tanto el trabajo es muy importante de sanidad y educación y tenemos que sentirnos muy afortunados de que estos sean los datos.

El porcentaje de contagios ha sido muy bajo, a pesar de ello hay familias que se niegan a llevar a sus hijos, ¿ha subido el abstentismo este curso escolar?

No, en cualquier caso, el deber de la consejera de educación, cultura y deporte, y nuestra delegación garantiza que hay circunstancias extraordinarias que estos niños que tienen covid y tienen que estar aislados se les garantiza esa educación online. Si en algun caso alguien ha decidido que no es el momento de llevar a su hijo al colegio tendremos que ver cual es la causalística y la normativa que se aplica. hay que respetar todas las decisioens pero nos corresponde aplicar la ley y entendemos que la cordura está imperando y se esta solucinando. los datos que tenemos es que nuestros centros son seguros gracias al encomiable trabajo de los docentes y nuestro personal sanitario.

Estamos hablando de niños que no tienen ningún justificante, ni ningún riesgo

Con ellos se aplicará la ley, empezando por el diálogo, entendemos todas las posiciones pero también ellos deben entender que la ley obliga a todos y un niño debe estar escolarizado.

Terminando con educación: Emiliano García Page anunciaba que se contrataría a unos 3.000 profesores, ¿cuántos han llegado a la provincia de Albacete? ¿se sabe ya el número exacto?

No, no se sabe el número exacto porque estamos hablando de personal interino que vamos cubriendo todas las situaciones que se están produciendo en las aulas de desdobles y de refuerzos, por lo tanto esos 3.000 se estánp roduciendo de manera regular, no que entraran el primer día esos 3.000, para cubrir todas las necesidades que se han creado con ocasión de la pandemia al crear muchos desdobles, sustituciones, bajas, el cálculo es 3.000 en toda la región, lo que está claro no hay aula donde no haya profesor o no se sustituya de inmediato un profesor si de da de baja. Están llegando según necesidades. El profesorado de nuestra región ha dado un ejemplo de trabajo encomiable en favor de los más pequeños y desde que empezó todo en marzo hay que reconocer su labor.

SANIDAD

¿Cómo se está afrontando esta segunda ola, principalmente en los centros sanitarios u hospitalarios?

Aquí no se trata de compararnos con otros que están peor porque entra en la autocomplacencia propia, porque al final mientras existan x casos la lucha continúa, pero el dato objetivo dice que positivamente nos encontramos que tenemos unos datos muy buenos.

Ayer, por ejemplo, se confirmaron 87 casos de positivos en la provincia de Albacete, hoy son 38. Estamos en 49 utilizaciones de cama hospitalaria, solo tenemos dos casos de UCI utilizando respirador, uno en Albaete y otro el de Villarrobledo. Por lo tanto, ese es el camino, nuestra provincia está muy por debajo de la media regional y muy por debajo de la media nacional.

¿Esto a qué obedece? Pues habrá muchas causas y los técnicos sanitarios lo sabrán pero ayuda mucho el ejercicio de responsabilidad que le estamos pidiendo a los ciudadanos y con el que están dando ejemplo. Y por ejemplo solo tenemos el caso de Balazote, con un número muy importante de casos por habitantes, y esas medidas restrictivas con las que se está combatiendo la pandemia en Albacete vamos a seguir manteniéndolas por precaución. Hay que agradecer al alcalde y a los vecinos el ejemplo que están dando. Estamos en 94 sobre 100.000 caso en nuestra provincia, eso es muy bueno.

Nos decía 94 casos por cada 100.000 habitantes... la tasa de incidencia es bastante baja en Albacete y en la provincia, además que la capital sería la única en C-LM que en el caso de que la incidencia subiese, cumple los requisitos para confinarla, es la única con más de 100.000 habitantes en C-LM

Afortunadamente en estos momentos, de los condicionantes para ser una ciudad en teoría con esas medidas extraordinarias de confinamiento solo tenemos uno, que es que somos más de 100.000 habitantes, el resto no tenemos ninguno, porque tenemos una tasa por debajo de 100 y se exige tener más de un 35% de utilización de las camas hospitalarias, y tenemos 49, hemos llegado a tener cerca de 1000 camas entre el perpetuo socorro y el general para covid. No cumplimos ninguno de los requisitos para que nos tengan que aplicar ninguna medida extraordinaria. La medida extraordinaria que están cumpliendo los ciudadanos de Albacete es ese ejercicio de responsabilidad que se ha pedido y que está haciendo.

Cuando pensábamos en la "no feria", el significado que tiene la Feria de Albacete para la ciudad y para la región, lo duro que ha sido para los ciudadanos no hacer ciertas cosas que hacían otros años, y lo han hecho, ha sido un ejercicio encomiable. Porque ahora estaríamos viendo, si no se hubiera hecho un comportamiento como el que se les pedía hoy estaríamos viendo muchos más contagios, y estamos viendo justo lo contrario, estamos por debajo de todos los parámetros para ser una ciudad con medidas extraordinarias de confinamiento.

Sí que nos alertaban desde la atención primaria que necesitan un refuerzo. Durante esta semana hemos hablado con diferentes profesionales y nos decían que se sentían saturados "física y emocionalmente", por el trabajo que se viene cargando. Es la puerta de entrada de la COVID, son los que vienen realizando las PCR, ¿se baraja que haya algún refuerzo? Vienen además de los meses de verano en los que han tenido vacaciones y bajas laborales, con un número de consultas al día cercanos a los 100 por cada médico de cabecera.

La verdad es que tienen razón, igual que los hospitales tuvieron impacto de la hospitalización o las urgencias en su momento, ahora nos encontramos que la atención primaria es la que está desbordada... ¿por qué? Porque nos encontramos que todos esos cribados, todas esas pruebas corresponden a atención primaria y tienen razón. El esfuerzo que estamos haciendo es también de aumentar los profesionales para que en atención primaria tengan esas posibilidades que implican que tienen que estar día a día luchando para hacer esas cientos y cientos de pruebas que se exigen todos los días. Hacer tanta prueba al final lo que conseguimos entre todos es que identifiquemos a esas personas que tienen covid y que estén en casa confinadas, por lo tanto, que no transmitan. Y eso corresponde a atención primaria y tienen razón en que todos los esfuerzos que se pueden hacer en su favor serán pocos y los estamos haciendo y lo estamos intentado.

¿Va a haber refuerzo de profesionales? Piden al menos duplicar las plantillas

Bueno, lo pide un colectivo muy determinado, pero la generalidad, los profesionales por supuesto están en su derecho y estamos trabajando y merecen que hagamos esos refuerzos, y lo estamos haciendo, y reconocemos lo que están haciendo. Pero es verdad que, por ejemplo, tenemos a 80 personas rastreando, 80 en la provincia, no somos una provincia que necesite como otras que el ejército le ponga rastreadores, está haciendo un trabajo encomiable. Pero claro luego tenemos nuestra red de atención primaria, que nosotros la sometemos al sobreesfuerzo nosotros mismos por luchar contra la COVID y están haciendo un esfuerzo muy importante.

Estamos intentando conseguir más profesionales, cubrir todas las bajas y hacemos todos los esfuerzos que están en nuestras manos igual que hicimos en su momento con los hospitales, y en estos momentos nos estamos preparando para si hubiera un rebrote en ese sentido en los hospitales. Y ahora le toca a la atención primaria, en ello estamos.

Respecto a los rastreadores... esta semana también hablábamos con otra de ellas, ¿se van a reforzar también? Porque nos decían que, aunque se vayan a reforzar los test de antígenos, es necesario ese testeo humano, esa llamada.

Es que esa de momento es una de las soluciones más eficaces, el rastreo. Como digo no tenemos necesidad en la provincia de Albacete de recurrir a rastreadores del ejército como se está haciendo en otros sitios. Significa que están haciendo un trabajo desde luego muy importante porque es muy intenso y muy profesional. Hacen una labor cogiendo el teléfono, concertando las citas, buscando debajo de las piedras los casos y los contactos, que ese fruto lo estamos recibiendo ahora y es que cada vez tenemos menos tasa de contagio.

Por lo tanto, claro que nosotros tenemos que ir reforzando, es cada vez poco a poco ese rastreo a través de nuevos profesionales, pero desde luego estamos muy satisfechos, pero algo que no podemos prometerles es algo que no va a ser cierto, doblar a los rastreadores, en CLM estamos cerca de los 600 rastreadores, que si lo comparamos con nuestra población, dos millones, todos sabemos a qué nivel estamos, estamos muy por encima de la media de rastreadores contratados en otras comunidades autónomas. Todos sabemos algún ejemplo que, con 6 millones de habitantes, de repente venden una imagen de que han contratado a un montón de rastreadores y han sido 20. Aquí tenemos un equipo muy profesional y al que tenemos que agradecerle mucho.

De los test de antígenos, ¿cuándo se va a comenzar a emplear?

Se han repartido ya en los 18 hospitales, las gerencias de esos hospitales ya tienen repartidos los test, ahora estamos también hay una mínima formación para utilizarlos de manera correcta, no se trata de tener las cajitas y ver qué hacemos con ellas. Estamos hablando de que en estos días se van a empezar a utilizar.

Van a permitir aligerar los tiempos, no se tarda casi las 48 horas del resultado de una PCR.

Claro, imagínese cómo están los rastreadores y también quiero recordar a los que no se ven, porque luego las pruebas en nuestros hospitales y laboratorios, si están todos saturados, imagínese a qué ritmo están trabajando los laboratorios de castilla la mancha, en este caso de la consejería y del sescam. Nadie se acuerda de ellos, son unos profesionales como la copa de un pino que están haciendo un trabajo increíble para que las pruebas estén a tiempo, por lo tanto, si con estos test vamos a conseguir agilizarles el trabajo, mucho mejor.

Desde el sindicato de enfermería nos pedían en este comienzo de la segunda ola que se preparen los hospitales con EPIs, ¿en qué situación están para que no vuelva a ocurrir lo que ocurrió en marzo?

Bien efectivamente, cuando llegó marzo, todo el mundo hizo acopios de EPIs, todo el mundo, para una situación super extraordinaria. Pero cuando empezó realmente todo no calculaba nadie, no solamente el sistema sanitario sino también las empresas, incluso hasta los medios de comunicación, no encontraban mascarilla, porque se multiplicó no por 10 la demanda, se multiplicó por 100 la demanda. En estos momentos saben que el gobierno regional tiene acopio suficiente para garantizar que si tenemos un rebrote como el que tuvimos tenemos suficiente material en temas de EPIS para poder acometerlo con garantías la seguridad de los profesionales. Este fue también un acuerdo que se llevó en las cortes de castilla la mancha, en la consejería, nuestro presidente lo anunció el consejero de que hay un acuerdo de una reserva estratégica, una reserva estratégica que se preparó y se está preparando.

Se hizo una al comenzar el verano y ahora otra

Efectivamente, tuvimos que mezclarlo y también dotar de EPIs a toda la comunidad educativa, todos los niños tienen sus mascarillas, todos los centros cuentan con dispensadores de geles hidroalcohólicos, sus pantallas protectoras, también hemos ido haciendo tanto y tan rápido, pero fíjese si hemos tenido que trabajar para que al inicio del curso todos los EPis estén en perfecto estado.

Tras la reunión de Emiliano García Page con José Luis Ábalos, ministro de transportes, movilidad y agenda urbana, se hablaba de autovías... ¿la competencia de la construcción de la de Albacete-Cuenca va a volver a ser del gobierno estatal? Porque en su momento pasó a ser de la Junta.

El gobierno de Castilla-La Mancha y ayer el presidente a la cabeza exigía que la agenda respecto de obras, en este caso infraestructuras muy necesarias para el desarrollo económico de nuestra región, y en este caso afecta mucho como provincia, exigía que se siguiera la agenda del trabajo, del presupuesto y de las adjudicaciones. Eso significa que la A-32, que es la autovía que conocemos de Linares, pues hay 5 tramos que afectan a nuestra provincia, que se siga, no solamente porque estemos trabajando en este tramo que es la Circunvalación, sino que en esos tramos en los que ya se ha avanzado de expropiaciones y proyectos, que empiecen las licitaciones sobre alguno de ellos porque no podemos pararnos, tenemos que continuar.

La A-31 es igual, el desdoblamiento se hizo ya en 2015, el estudio informativo y por lo tanto en este momento lo único que hacer es empezar a pedir el presupuesto para licitar. Y respecto a lo que es la autovía a Cuenca, ese fue un acuerdo que se produjo en su momento doble porque una carretera que era titularidad del estado, nos la cedían para construir una carretera, en este caso de alta capacidad, autovía hacia Cuenca, pero a cambio que lo mismo ocurría al revés, que en la Alcarria la junta entregaba una estructura de comunicación al estado.

En estos momentos la competencia es del estado que debe cumplir su acuerdo, lo que no puede es que una parte si cumpla su parte y lo otro no se cumpla. Nosotros cumplimos la parte adjudicando dos tramos de obra, que cuando llegó el PP precisamente lo que hizo fue rescindir las obras y tuvimos que indemnizar sin un solo kg de alquitrán echado en ningún sitio. Así que se deben cumplir los acuerdos tal y como estaban previstos y si no se cumplen habrá que llegar a un nuevo acuerdo como es el futuro de esta autovía, que nosotros no es que tengamos la intención de no hacer sino que se ha de cumplir el doble acuerdo.