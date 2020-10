Visita de la vicesecretaria de Desarrollo Rural del PP Andaluz a las cooperativas de Jódar

La vicesecretaria de Desarrollo Rural del PP andaluz, Yolanda Sáez, concretamente, visitaba las Cooperativas Santísimo Cristo de la Misericordia y Nuestra Señora del Pilar de Andaraje, durante las que Yolanda Sáez, ha instado al gobierno de España a ponerse a trabajar en modificar los mecanismos de mercado y no en las medidas del anterior marco comunitario, que si funcionan.

Yolanda Sáez hacía referencia a las ayudas que van a llegar al municipio de Jódar, en materia de caminos dentro del Plan Itinere, poco más de 350.000 euros y 280.000 del Plan AIRE.

El PP rechaza en Jódar el recorte en la PAC y defiende al agricultor proactivo, que tanto contribuyen al desarrollo rural.

Yolanda Sáez presenta la campaña #LaPacNoSeToca y exige que Planas aclare de una vez las modificaciones que pretende en la nueva PAC aunque advierte que lo que funciona no debería tocarse y por eso “no vamos a permitir que se deje fuera de la PAC al agricultor proactivo pues muchos de nuestros trabajadores del campo completan sus rentas con otros empleos”.

Momento de la visita a la Cooperativa Nª Sª del Pilar de Andaraje / PP Jódar

La vicesecretaria de Desarrollo Rural del PP andaluz, Yolanda Sáez, acompañada del coordinador provincial del Partido Popular de Jaén, portavoz del Grupo Popular en la Diputación Provincial y concejal en el Ayuntamiento de Bedmar y Garcíez, , Miguel Contreras, el vicesecretario provincial de Agricultura del PP de Jaén, Roberto Moreno, y el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Jódar, Juan Ruiz, ha visitado hoy el municipio de Jódar para “agradecerles a todos nuestros agricultores el enorme esfuerzo que están realizando desde que comenzó la pandemia”.

Sáez ha señalado que ha quedado más que demostrada la importancia del sector agroalimentario andaluz y, sobre todo jiennense. Y es que cuando la COVID llegó, “nuestros agricultores y ganaderos, sobre todo el sector del olivar, estaban en plenas manifestaciones por unos precios justos para sus productos, manifestaciones que dejaron aparcadas para poner su maquinaria a disposición de sus vecinos y realizar la desinfección de nuestras calles”. Y los agricultores de Jódar son un ejemplo de ello, ha añadido.

Los olivareros jiennenses, y los agricultores en general, “en los momentos más crudos de la pandemia, cuando todos estábamos en casa confinados, trabajaron con total normalidad para que no faltasen en nuestra mesa alimentos seguros y de calidad”. Por eso, ha denunciado la dirigente popular, “no podemos entender que el gobierno de Sánchez e Iglesias se lo pague con un recorte del 10% de la PAC”. Este nuevo mazazo al campo andaluz se traduce en la pérdida de 284 millones de euros para la provincia de Jaén. Cabe recordar que un 25% de las rentas que reciben hasta ahora son de la PAC y “si estas se recortan, y con la actual situación de precios que sufre el sector, muchos de estos trabajadores tendrán que abandonar sus cultivos y agravarse el éxodo rural”. Ante el futuro preocupante de la PAC, el Grupo Popular en el Parlamento Andaluz presenta hoy una Proposición No de Ley, que también se presentará en diputaciones y ayuntamientos, para reivindicar una PAC justa y una distribución que no perjudique a Andalucía en beneficio de otras comunidades, porque #LAPACNOSETOCA.

La vicesecretaria regional ha exigido al ministro Planas que aclare de una vez las modificaciones que quiere realizar en esta nueva PAC, porque “desde el Partido Popular estamos muy preocupados ya que acabar con el modelo de regiones o con los derechos de ayudas podría ocasionar perdidas muy cuantiosas para nuestro campo”. El actual Modelo de Regiones permite que no haya discriminación entre diferentes territorios españoles, lo que supone que un agricultor de Aragón y Andalucía con una tierra parecida y una actividad similar puedan acceder a los mismos fondos. De igual modo si se acaba con los derechos de ayudas significará que las mismas ayudan podrían repartirse entre más beneficiarios, lo que haría mermar más aún los fondos que reciben individualmente y no daría la oportunidad a jóvenes agricultores de acceder a estos derechos como lo hacen ahora a través del fondo creado para tal fin, lo que agrava aún más el relevo generacional tan necesario para nuestro campo.

Según Sáez, el ministro tendría que dejar lo que sí funciona y preocuparse en cambiar lo que no, como los mecanismos de mercado, para que todos los agentes implicados en la cadena alimentaria reciban un precio justo. Además, desde el Partido Popular “siempre vamos a defender la figura del agricultor o ganadero pluriactivo, pues un gran porcentaje de estos trabajadores complementan sus rentas con la actividad agraria y no vamos a permitir que se deje fuera de la nueva PAC a este sector, que tanto contribuye al desarrollo rural”. Por eso, ha apostillado, desde el PP “exigimos que todos los cambios que se realicen en la nueva PAC vengan acompañados de estudios de impacto.

Por su parte, Miguel Contreras ha lamentado que mientras tenemos un gobierno andaluz totalmente implicado con nuestro campo, “hay una Diputación provincial que solo se preocupa por hacerse fotos con nuestros aceites de calidad, que afortunadamente tenemos muchos y necesitan de ese apoyo por las administraciones, pero que también necesitan de un trabajo previo y de inversiones previas, por ejemplo, en caminos rurales, de los que el señor Reyes se olvida porque la foto no sale tan bonita”. La Diputación de sus más de 250 millones de euros no invierte desde hace muchos años ni un solo euros en caminos rurales y es esencial su implicación. “Desde el PP siempre lo reivindicamos y seguiremos haciéndolo y se lo exigiremos para el presupuesto de 2021 para que al menos 5 millones de euros se destine a caminos rurales pues es obligación de la Diputación preocuparse del bienestar y la seguridad de nuestros vecinos”.

En definitiva, un gobierno de la Junta que cumple, no solo en materia de agricultura, también en educación o en empleo. Así, en Jódar ya se está con el proceso de selección de personal gracias a esos 280.000 euros que han llegado al municipio para que jóvenes y mayores puedan incorporarse al mundo laboral. “Ejemplo de que antes a la provincia se le marginaba, antes los jiennenses éramos un cero a la izquierda para los gobiernos socialistas de la Junta y ahora somos la prioridad del gobierno de Juanma Moreno como demostró con la celebración del Consejo de Gobierno en esta provincia a la que llegarán 810 millones de euros para inversiones que se cumplirán antes de 2023”, ha finalizado.

PSOE

La parlamentaria andaluza Mercedes Gámez considera que el PP debería pedir perdón al pueblo de Jódar y a sus agricultores y olivareros “por el brutal recorte de 3 millones de euros que le asestó la derecha en la última reforma de la PAC”. Gámez señala que los olivareros de Jódar saben perfectamente que llevan desde 2014 cobrando medio millón de euros anuales menos que en el anterior marco comunitario por culpa del reparto de las ayudas que diseñó el PP.

“Los olivareros de Jódar pueden estar tranquilos, porque hay un Gobierno en España que les apoya, que es su gran aliado y que ya ha dicho por activa y por pasiva que va a primar a los pequeños y medianos agricultores, a las explotaciones familiares y al olivar tradicional. Esto obviamente no le gusta nada al PP, porque en la derecha lo que prefieren es beneficiar a los terratenientes, como ya hicieron en la última PAC”, resume.

Así las cosas, Gámez aconseja a la responsable andaluza del PP que visita hoy Jódar “que dé la cara, pida disculpas por el daño causado y no engañe más a los hombres y mujeres de este pueblo”.

Gámez lamenta la “penosa” campaña de mentiras a la que se está dedicando el PP en las últimas fechas a cuenta de la futura PAC, “inventando un recorte que no existe nada más que en su imaginación y no sabemos si también en sus deseos”. Reitera que a día de hoy el único dato cierto y contrastado es que la cifra global de fondos europeos que van a venir al campo español es prácticamente la misma que en el anterior marco comunitario.

La parlamentaria subraya que está pendiente el diseño del reparto de esas ayudas, por lo que el PP “sigue empeñado en propagar ‘fake news’ para intentar desgastar al Gobierno de España al precio que sea”. En cualquier caso, ve “un profundo descaro” aventurar cualquier tipo de recorte, cuando el único recorte conocido hasta la fecha “son los 272 millones de euros que el olivar de Jaén ha perdido en los últimos 6 años por culpa precisamente del PP”. “Los que mataron al olivar vienen ahora a erigirse en sus grandes defensores”, ironiza.

Gámez afirma que los 85.000 pequeños y medianos olivareros de Jaén “pueden estar tranquilos”, porque hay un Ministerio de Agricultura que lleva meses trabajando con medidas contrastadas en defensa del sector y de los trabajadores del campo. Recuerda en este sentido la rebaja de peonadas, la rebaja del sello agrario, la rebaja del IRPF para olivareros, la reforma de la ley de la cadena alimentaria y el compromiso público del ministro de que el olivar tradicional tenga un protagonismo especial en la futura PAC.

Asimismo, ve “razonable” que se haya introducido el debate para establecer un límite a las ayudas, de manera que se beneficie claramente a los pequeños y medianos olivareros frente a los grandes propietarios. “Hay que recordar que en la anterior PAC el PP saqueó los bolsillos de los pequeños y medianos olivareros de la provincia para engordar la cuenta corriente de los grandes. Eso no va a ocurrir con un Gobierno socialista”.





Otros temas

Preguntábamos, desde esta redacción, por la no inclusión de ninguno de los proyectos, presentados por el Ayuntamiento de Jódar, dentro de la ITI Jaén (Iniciativa Territorial Integrada y el programa Andalucía en Marcha, anunciados por la Junta de Andalucía, cuestión a la que respondía el coordinador provincial del Partido Popular en Jaén, portavoz en la Diputación Provincial de Jaén y concejal en el Ayuntamiento de Bedmar y Garcíez, Miguel Contreras, “… La Junta de Andalucía, en el pasado Consejo de Gobierno, celebrado en Úbeda, ya aprobó proyectos por importe de 90 millones de euros… Son los primeros proyectos, son los que estaban más avanzados, técnicamente, los que ya estaban con todos los trámites burocráticos hechos, para empezar la ejecución de forma inminente, muchos de ellos ya se están empezando a ejecutar en estas semanas… Son los primeros 90 millones, va a haber otro avance de proyectos, hasta completar los 200 millones, con los que la Junta se ha comprometido. Por lo tanto, yo estoy seguro y convencido de que la ciudad de Jódar va a tener su apuesta, por parte de la Junta de Andalucía, en proyectos. Pero también tienen que ser los ayuntamientos los que indiquen que proyectos… Lo que hay que hacer es valorar las iniciativas, dentro de una actuación, totalmente, integrada para el desarrollo de la provincia. Lo que no podemos hacer es reinos de taifas, que un ayuntamiento pida una iniciativa, una inversión, que a lo mejor no genera el futuro que necesita…”.

Consultorio Garcíez

Otra cuestión por la que nos interesábamos, teniendo en cuenta que Contreras es concejal en el Ayuntamiento de Bedmar y Garcíez es la situación del Consultorio Médico de Garcíez, “… Yo creo que pueden ser momentos puntuales. Ese problema, desde que ayer tuvimos conocimiento, a través de los vecinos, lo hemos trasladado a la delegación y se nos traslada que es una cosa puntual, que, desde luego, se va a agilizar la fórmula para haya sustituto cada vez que se pueda producir. Yo le garantizo que la delegación ya conoce el tema, que se va a poner en marcha para intentar solucionarlo lo antes posible y, sobretodo, para que a futuro, si un futuro un médico tiene que ir a Garcíez y tiene una baja… haya la posibilidad de sustituirlo rápidamente y que los vecinos no se vean afectados. En cuanto esa demanda llega, nosotros la trasladamos y el compromiso de la Junta es dar respuesta lo más inmediata posible…”.