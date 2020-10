Menorca reobre els parcs infantils i els clubs de jubilats

El Govern balear ha relaxat les mesures sanitàries per controlar la Covid 19 a Menorca. Entre les decissions més importants destaquen la reobertura dels parcs infantils i dels clubs de jubilats.

De manera resumida, la resolució preveu l’obertura dels parcs infantils, que s’hauran de fer nets cada dia, i també es permet la reobertura al públic dels locals d’oci infantil, amb una capacitat màxima del 50 %.

Les activitats de temps lliure per a la població infantil i juvenil -que han de ser sense contacte físic- s’han de dur a terme en grups estables de fins a 10 participants si tenen lloc en espais tancats i de 20 participants si es fan a l’aire lliure, i és obligatori l’ús de mascareta per als infants majors de 6 anys.

En els casals de joves i punts d’informació jove municipals, les activitats i accions dirigides han de reduir l’aforament a 10 persones en espais tancats i a 20 en espais a l’aire lliure.

Pel que fa a les activitats o esdeveniments de caràcter familiar o social que es duguin a terme a la via pública, espais d’ús públic o espais privats es limiten a grups d’un màxim de 10 persones en espais tancats i de 20 en espais a l’aire lliure, llevat del cas de persones convivents, en què no s’aplica aquesta limitació.

Així mateix, es permet la reobertura dels clubs de gent gran per a la realització d’activitats dirigides. Per poder reiniciar les activitats, les associacions han de disposar d’un pla de contingència que doni resposta a les situacions més freqüents previsibles en relació amb la COVID-19. Les activitats s’han de fer en grups estables d’un màxim de 10 persones en espais tancats i de 20 a l’aire lliure. La resolució regula en quines condicions s’han de fer servir els espais i els materials i indica les activitats que no es poden fer.

Quant a les instal·lacions esportives, s’estableix un 75 % de l’aforament fins a un màxim de 1.000 persones, i en els esdeveniments esportius a l’aire lliure s’han d’evitar les aglomeracions i en cap cas no es poden superar les 1.000 persones en una zona determinada, especialment en les sortides i entrades.

Els teatres, auditoris i espais similars poden dur a terme la seva activitat, amb els seients preassignats, sempre que no superin el 75 % de la capacitat permesa en cada sala. Els cinemes i circs de carpa i espais similars, en els quals es permet menjar o beure, poden dur a terme la seva activitat, amb els seients preassignats, sempre que no superin el 45 % de la capacitat permesa en cada sala.

En el cas d’altres recintes, locals i establiments destinats a esdeveniments públics i activitats recreatives diferents, poden dur a terme l’activitat sempre que el públic romangui assegut i que no se superi el 75 % de l’aforament permès, amb un límit màxim de 300 persones per a espais tancats i de 1.000 persones a l’aire lliure.

De tota manera, la presidenta del Consell, Susana Mora ha demanat prudència a la gent. ha recordat que la resolució s'aplicarà des de dissabte, però això no implica que ja es pugui fer tot. Els ajuntaments han de poder preparar els parcs i, en el cas dels clubs de jubilats, dimarts hi ha una reunió per a preparar la seva reobertura.