Iturgaiz: "El confinamiento de Madrid es una 'vendetta' de Sánchez contra Ayuso"

El nuevo presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, ha pasado este domingo por los micrófonos de la Cadena SER en Euskadi para hablar sobre su elección y sobre la situación política de Euskadi. Sin embargo, Iturgaiz también ha tenido palabras para el conflicto entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno central que ha derivado en la declaración del estado de alarma en nueve municipios de esa Autonomía.

El presidente de los populares vascos ha afirmado que la declaración del estado de alarma en Madrid no responde a "criterios científicos, sino políticos" y que no es más que "una venganza, una 'vendetta' de Sánchez contra el Gobierno de Díaz Ayuso". Iturgaiz ha comparado la situación de Navarra con la de Madrid, de la concluye que "no se han aplicado los mismos parámetros porque en Navarra les apoyan los nuevos colegas de Sánchez, que son Bildu".

Sobre la formación abertzale, dice Iturgaiz que es Bildu quien tiene dicho al presidente Sánchez que "ataque a la Comunidad de Madrid y no a otras comunidades autónomas que tienen una situación igual o peor".

Iturgaiz también ha criticado al nuevo Gobierno vasco y, en especial, a Gotzone Sagardui, la nueva consejera de Salud. Sobre ella, ha dicho el presidente del PP vasco que ve en ella "improvisación" y que eso "le preocupa". El presidente del PP vasco también ha explicado que el objetivo de su formación ahora pasa por recuperar el terreno perdido en las próximas elecciones forales y municipales. Escucha la entrevista íntegra en 'Hora 14 Euskadi'.