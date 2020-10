El Madrid del descubrimiento

Parece que Madrid no existía antes de la llegada de los Austrias, especialmente Felipe II quien convirtió la ciudad-villa en capital del Imperio español en 1561. Realmente no queda mucho de épocas precedentes, ni siquiera contamos con muchas cosas del propio reinado de Felipe II. Podríamos esperar que de los Reyes Católicos no ha quedado nada, pero no es así. Los restos medievales o de inicios de la Edad Moderna en Madrid nos están hablando de una ciudad importante que desempeñó un papel destacado en la sociedad y en los hechos históricos que se estaban viviendo en aquellos momentos de finales del XV con el descubrimiento de un nuevo continente.

El Madrid de los Reyes Católicos

En más de una ocasión nos hemos hecho eco en nuestra sección de historia de Madrid en Hoy por Hoy Madrid, de la importancia de la ciudad en época medieval o inmediatamente posterior, en los albores del siglo XVI. Más arriba decía que quizá lo más conocido es la época de los Austrias, pero durante los Reyes Católicos Madrid jugó un papel destacado en la nobleza del momento. Enrique IV, el rey castellano al que llamaban el Impotente, murió precisamente en Madrid, luego algo haría en estas tierras que mereciera el reclamo del monarca castellano. Es en estos años del último tercio del siglo XV cuando se marcan algunos puntos que luego serían relevantes con los Austrias, como la Plaza Mayor o el convento de los Jerónimos.

El lugar en donde se conservan más edificios de esta época es la plaza de la Villa, que ya hemos tratado en la sección en otras ocasiones, pero que será necesario recordar en esta fecha de la Hispanidad.