El Conselleiro de Sanidade admite la necesidad de revisar el modelo de la Atención primaria

El Conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, admite la necesidad de revisar el modelo de la Atención primaria, con una sobrecarga de trabajo que se ha visto incrementada, con creces, durante la pandemia por la falta de personal sanitario, según las reiteradas denuncias de médicos y colectivo de enfermería. El titular de Sanidad señala que la administración está trabajando en el refuerzo de los recursos. García asegura que la contratación de médicos de cabecera se hace difícil por la falta de este tipo de facultativos: "Temos o problema de que non hai facultativos de atención primaria, pero non é un problema de agora. E non hai dispoñibles e tampouco é facil ofrmalos porque leva un tempo, pero si poñeremos os recursos que estean na nosa man como levamos facendo meses".

El nuevo conselleiro de Sanidade ha visitado el servicio de Covid-Auto instalado en el CHUAC.

García Comesaña reconoce que se están produciendo continuos problemas continuos en los servicios de atención telefónica para coger cita en los centros de salud. El modelo se está revisando con las distintas Gerencias y técnicos de la Consellería para adaptar, subraya, el sistema a la nueva situación de pandemia porque el objetivo sigue siendo que no se registren colas ni la presencia de pacientes en los centros sanitarios.