Ángel Gabilondo pide una reunión urgente con Díaz Ayuso para "superar el clima de tensión"

Ángel Gabilondo ha remitido una carta a Isabel Díaz Ayuso apelando al consenso y al diálogo, roto por las diferencias políticas entre el gobierno central y el ejecutivo autonómico de Madrid y solicita a la Presidenta de la Comunidad de Madrid, la celebración de una reunión "con la mayor celeridad" para encontrar vías que permitan resolver los problemas derivados de la pandemia en Madrid.

Gabilondo recuerda que desde un primer momento expresó su "voluntad y la del grupo socialista, de afrontar la situación generada por la COVID-19" con la mayor lealtad y colaboración. "Hemos tratado de ofrecerle las propuestas, y en su caso alternativas, para afrontar la enorme complejidad y dificultades planteadas".

En esta carta, el portavoz socialista muestra su voluntad de superar el clima de tensión "que en nada favorece que nos centremos prioritaria y directamente en combatir este virus que es, sin duda, lo que los ciudadanos esperan de nosotros". No hay razón -insiste Gabilondo- en no tratar de evitar y solventar los obstáculos con la cooperación de todos.

Recuerda Gabilondo que la pandemia ha desencadenado una gran crisis sanitaria, social, económica y política: "Ante ello, cualquier otra consideración ha de encontrar vías para superarse". También que solo desde esta actitud de compromiso institucional se responderá a lo que la ciudadanía espera de sus representantes "en este momento tan delicado y de especial emergencia".

La carta de Ángel Gabilondo llega a la Real Casa de Correos en plena crisis entre Moncloa y Sol. Ayuso pedirá este martes la desactivación del estado de alarma en la reunión del grupo COVID-19. Ambas administraciones han cruzado estos días todo tipo de reproches y discursos contradictorios sobre los datos de la pandemia en Madrid, que la Comunidad considera mejores que los que está ofreciendo el gobierno. Ayuso ha acusado a Pedro Sánchez en diferentes columnas y entrevistas concedidas a la prensa, de planear un cambio del Estado por la puerta de atrás.

Gabilondo en la SER, "preocupado y descontento"

En una entrevista en Hoy por Hoy con Àngels Barceló, Ángel Gabilondo, ha asegurado que espera la contestación de Ayuso porque, al igual que los ciudadanos, el líder de la oposición en la Comunidad de Madrid está "preocupado"; "desconcertado" y "descontento" con la situación. Gabilondo ha denunciado el "panorama preocupante" que vive la región con dos realidades diferentes en torno a los datos de la pandemia en Madrid. Gabilondo ha afirmado que la moción de censura contra el "gobierno fallido" de Ayuso "siempre está ahí" aunque ahora están más "preocupados por la salud de los madrileños": "No estamos en ninguna otra cosa más allá de la ejecución de las medidas. Es el momento de la lucha contra la pandemia, la moción de censura no está descartada y se estudiará en el momento en el que no estemos en esta situación".