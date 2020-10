Fernando Buesa, palabras frente a pistolas

Este año 2020 se cumplen veinte del asesinato por ETA del líder socialista vasco Fernando Buesa y su escolta Jorge Díez Elorza, el 22 de febrero del 2000 en Vitoria. 'La Ventana de la memoria' se acerca a la figura del político, aprovechando la publicación del libro 'Fernando Buesa, una biografía política. No vale la pena matar ni morir', editado por Catarata, la Fundación Fernando Buesa Blanco y la Fundación Ramón Rubial.

El programa comienza con los recuerdos que de su padre tiene Sara, uno de los tres hijos que Fernando tuvo con Nati Rodríguez (Carlos y Marta son los restantes), recuperados del último In Memoriam, el acto de homenaje que anualmente celebra la Fundación Fernando Buesa Blanco, de la que Sara es vicepresidenta.

Monolito en homenaje a Buesa y Díez Elorza / Cadena SER

Del legado político de Buesa se ocupan Eduardo Mateo y Antonio Rivera en el libro 'Fernando Buesa, una biografía política. No vale la pena matar ni morir'. El recorrido se inicia el 22 de febrero, "uno de esos martes del invierno vitoriano, fríos y lluviosos, tristones y grises, de color de rata", como describen los autores, el final "abrupto" de una biografía política "relativamente corta, de solo veinte años y desarrollada en un espacio regional", resume el historiador Rivera. Fue concejal, diputado foral, diputado general, vicelehendakari, consejero de asuntos sociales y portavoz de la oposición parlamentaria.

De su trayectoria, destacan sus tres últimos años, cuando, en palabras de Rivera, "es capaz de representar el anhelo de una parte de la sociedad vasca, la no nacionalista, que vivía un momento difícil con el giro del nacionalismo hacia el frente de Estella. Fernando representó a ese cuerpo social con una enorme rotundidad, capacidad y oratoria".

Portada del libro 'Fernando Buesa. Una biografía política' / Fundación Fernando Buesa

El libro se detiene en los días trancurridos entre el asesinato de Buesa y Díez Elorza y la manifestación de protesta, en la que se escenificó la división existente en ese momento en la sociedad vasca, con prácticamente dos manifestaciones: la oficial; la de los nacionalistas arropando al lehendakari Ibarretxe; y una tercera, pequeña, entre los dos frentes, de personas cercanas a Gesto por la Paz.

Tras escribir el libro, Mateo se queda con "su defensa de la palabra, de hecho el lema de la Fundación se llama: el valor de la palabra". Rivera lo describe como "un hombre fuera de su tiempo, decimonónico". Los dos coinciden en un adjetivo que le describe perfectamente: "Era muy cartesiano".

La reflexión final que cierra cada Ventana de la memoria es del propio Fernando Buesa, en uno de sus últimos discursos en el Parlamento vasco, el 28 de enero de 2000. Hacía una semana ETA había asesinado al teniente coronel Pedro Antonio Blanco.

“ETA no puede ser considerada como una organización o un agente político, equivocada en los medios pero aceptable en sus fines y objetivos. Matar, extorsionar, explosionar bombas, no son en ningún caso actos políticos, sino criminales, y quienes los ordenan, planifican o ejecutan no son ni “gudaris” ni patriotas, ni héroes, no merecen el homenaje de nadie sino la repulsa de todos.

ETA nada representa que valga la pena para este país. Son otros quienes le otorgan esa representación cuando tratan de explicar, de comprender, de excusar o de justificar sus acciones. Son otros quienes le atribuyen peso o influencia cuando consideran sus consignas o sus propuestas. Por eso, la primera cuestión de principios es la condena sin paliativos de esta organización y de sus acciones y atentados”.