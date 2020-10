El presidente de los empresarios de A Coruña demanda la condonación de la deuda del puerto exterior

El presidente de la patronal coruñesa, Antonio Fontenla, se suma a las voces que demandan la condonación de la deuda que arrastra la Autoridad Portuaria por la construcción del puerto exterior. Fontenla considera que es el Estado el que tiene que asumir la obra y no la ciudad de A Coruña. Subraya que el puerto exterior es una obra de interés general propiedad del Estado.

"Injusto e inmoral"

Recuerda el caso del puerto de Valencia que vio condonar sus 350 millones de deuda por las pérdidas de la organización de la Copa América. El presidente de la Confederación de empresarios no ahorra calificativos: "Me parece injusto e inmoral que La Coruña sea la única ciudad que tenga que pagar por tener su puerto, los demás los ha pagado siempre el Estado, y me parece que otras ciudades les hayan financiadoun circuito de carreras con dinero del estado y nosotros que vamos a utilizar el puerto en beneficio de sus arcas, pues es como un impuesto más y me parece inadmisible".

Fontenla conmina a Fomento a impulsar el desarrollo de la conexión ferroviaria a la dársena de Punta Langosteira, una infraestructura que, a su juicio, debería haberse construido paralelamente al puerto exterior. Reclama el desbloqueo del proyecto de transformación de la fachada marítima y el futuro de los muelles interiores.

Todo en una situación que será especialmente delicada para el puerto a partir del próximo ejercicio cuando tenga que comenzar a devolver el préstamo de 200 millones de euros de puertos del estado. Un préstamo concedido en 2011 con una carencia de diez años.

La Xunta reclama que el Ministerio de transportes licite el ferrocarril

La conselleira de Infraestructuras y Transportes, Ethel Vázquez, también ha mostrado su indignación ante el retraso en la construcción del tren al Puerto Exterior. Reclama al Ministerio de Transportes que licite ya el ferrocarril a Punta Langosteira e incluya la obra dentro del fondo europeo de reconstrucción.

Considera que el Estado está discriminando al corredor atlántico noroeste, frente al mediterráneo: "Hay ese fondo de reconstrucción que vemos que o Goberno de España xa o esta repartindo entre outras comunidades, e por eso a miña intervención, por esa atención desequilibrada entre o Corredor Atlántico e o Mediterraneo. P que pedimos é que con ese fondo de recontrucción veñan infraestructuras tan maduras como é o Porto Exterior a Punta Langosteira".

La titular autonómica de Transportes ha reprochado al Estado su falta de actuaciones en la Intermodal de A Coruña. Asegura que Xunta y Concello están a la espera de una reunión con Adif para concretar su obra ferroviaria. En cuanto a la ría de O Burgo, ha criticado que su dragado siga sin licitarse.

El Puerto debe enfrentar una deuda de 300 millones con ganancias que superan levemente el millón

La situación financiera de la autoridad portuaria de A Coruña, lastrada por la deuda de más de 300 millones de euros por la construcción de Punta Langosteira, se va a complicar todavía más de cara al próximo ejercicio, el 2021, porque termina el plazo de carencia del crédito concedido por Puertos del Estado y tendrá que empezar su devolución. Tanto el pleno municipal de A Coruña como el Parlamento de Galicia y el Congreso de los Diputados han pedido la condonación de esta deuda sin que, por el momento, haya movido ficha el Ministerio de Fomento. Con un beneficio de sólo un millón 53 mil euros en 2019 el puerto tendrá que enfrentar el pago de cuatro millones de euros al Estado. A partir de 2026 tendrá que abonar 15,6 millones de euros anuales si se suman el crédito de puertos del estado y el del Banco Europeo de inversiones.

Del año 2021 al 2025 la autoridad portuaria de A Coruña, que renegoció los pagos del préstamo para abonar las mayores cantidades en los tramos finales del crédito, tendrá que entregar 4 millones anuales a Puertos del estado. Desde el 2026 al 2053 el montante de la cuota aumentará hasta los 6,6 millones anuales. Paralelamente desde 2017 está devolviendo el crédito puente del Banco Europeo de inversiones que asciende a 130 millones de euros. Se han abonado al BEI hasta el momento 26 millones de euros a razón de 3,5 millones anuales, cuota que se mantendrá hasta 2025. A partir de 2026 tendrá que abonar 9 millones anuales. El plazo de abono del préstamo del Banco europeo de inversión termina en 2036.