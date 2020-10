La ministra Montero afirma que con nuevos presupuestos se podrán cumplir los acuerdos con Compromís

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado este miércoles que el Gobierno trabaja para cumplir "la integridad" del acuerdo de investidura entre el PSOE y Compromís pero lo ha supeditado a que haya un proyecto de presupuestos, es "imprescindible".

En la sesión de control al Gobierno y en respuesta a la pregunta del diputado de Compromís, Joan Baldoví, sobre el cumplimiento del acuerdo de investidura entre el PSOE y su formación, Montero se ha referido a cuestiones como la dependencia o el puerto de València, situaciones ha dicho "complicadas" que sin un proyecto de presupuestos no serán posibles y que hoy por hoy no han sido porque en el año 19 hubo una alianza para que no salieran los presupuestos y se repitieron las elecciones.

La ministra ha asegurado que "evidentemente" el Gobierno cumple con todos los acuerdos que alcanza, bien sea en la legislatura o en la tramitación de los proyectos de ley, por lo que a la pregunta del diputado de Compromís, sobre el compromiso de cumplimiento del Ejecutivo, Montero ha dicho: "La respuesta es clara, sí".

Montero también se ha referido a la "sensibilidad" que durante la pandemia el Gobierno ha mantenido con todas las comunidades autónomas y las entidades locales y ha afirmado que se ha endeudado para aportar recursos y las autonomías pudieran seguir prestando los servicios esenciales.

"El Gobierno de España dio un paso adelante y puso a disposición de las comunidades autónomas, 16.000 millones de euros", ha recordado la ministra, cifra que para la Comunitat Valenciana ha representado un aumento del 20 % respecto a la financiación de ejercicios anteriores.

Por tanto, la ministra ha admitido que la pandemia ha cambiado el orden de las prioridades políticas, no el contenido, y ha asegurado que el Gobierno "ha cumplido con creces" la aportación de recursos vía transferencia.

Por su parte, el diputado de Compromís se ha referido a uno de los puntos del acuerdo, el de un modelo de financiación autonómica reformado antes de final de año.

Baldoví ha dicho a la ministra que la Comunitat Valenciana se tiene que endeudar para pagar los servicios esenciales por lo que ha apelado a un fondo de nivelación para las comunidades que están por debajo de la media en financiación por habitante."Es lo solidario y lo más justo en esta pandemia" ha dicho el portavoz de Compromís.

Y ha añadido que la Comunitat Valenciana está pagando a sus médicos, enfermeros y rastreadores "con deuda, con préstamos, como todos los años", lo que ha tildado de "insostenible".

También se ha referido Baldoví a la financiación de la dependencia donde la Comunitat Valenciana aporta el 88 % y el Estado el 12 %, cuando la ley dice que debe ser a medias, en la misma proporción del cincuenta por ciento, y ha pedido inversiones para la red de Cercanías.

Los PPGGE " partido a partido"

Baldoví se reúne este miércoles con el jefe de gabinete de la ministra para empezar a hablar de las cuentas del año que viene, una primera toma de contacto, según ha explicado el diputado de Compromís a la SER , que recuerda que votó a favor de los presupuestos del año 19 porque eran buenos para la Comunitat, mejores que los vigentes que son los del PP. Pero Baldoví reitera que las exigencias de la Cmunitat se mantienen y que quiere conocer lo que propone el ministerio. En ese sentdo idncia que habra que ir " partido a partido".

El diputado de la formación valencianista sí que ha avanzado a la SER que esas cuentas deberán incluir mejoras en el servicio de cercanías, y que ha pedido la comparecencia del ministro Ábalos para que explique porqué el Plan de Cercanías solo se ha ejecutado en el 9%.