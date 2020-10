"Alicante vive un auténtico fracaso en su lucha contra la pobreza"

"Alicante vive un auténtico fracaso en su lucha contra la erradicación de la pobreza". Es la denuncia que hace la Plataforma contra la Pobreza, la Desigualdad y la Exclusión Social de la ciudad en este Día Internacional e insisten en la necesidad de ejecutar por parte del Ayuntamiento de Alicante un plan urgente de intervención contra este mal endémico, más si cabe, tras la pandemia de la COVID-19.

Kike Romá, portavoz de la Plataforma, explica que Alicante tiene un problema serio y de manera generalizada con las necesidades básicas de acceso a los Servicios Sociales públicos, los cuales carecen de recursos personales y materiales para atender a la ciudadanía. Hace unos años, asegura, la problemática se concentraba en determinados barrios de la ciudad como los de la Zona Norte, el Cementerio o el Llano del Espartal pero ahora la situación de pobreza se ha generalizado por toda la ciudad.

La pandemia además, ha disparado los niveles de desigualdad y pobreza en los hogares donde solo entraba un ingreso por familia y éste se ha visto resentido por la situación laboral, lo que ha provocado que aparezcan nuevos rostros que nunca habían requerido de los servicios sociales municipales o las entidades benéficas.

Asegura que el Ayuntamiento juega un papel fundamental en la primera atención ciudadana para detectar los problemas de los vecinos. En algunos Centros Sociales de la ciudad, declara, se tardan varios meses en conseguir una cita. Por ello piden descentralizar esa atención y agilizar esas primeras citas.

Asimismo, reclama al bipartito la creación de un Observatorio de la Pobreza y la Desigualdad en la ciudad para diagnosticar los verdaderos problemas y aplicar las medidas más adecuadas. A pesar de no tener los datos exactos, desde la Plataforma aseguran que alrededor de un 30% de la población se encuentra en una situación de exclusión social, del cual un 10% estaría en situación de pobreza extrema.

Sobre la aprobación inicial por parte del bipartito de la Ordenanza de Convivencia Cívica, la ordenanza contra la mendicidad y la prostitución, Kike Romá considera que es una cortina de humo para tapar las carencias de la gestión en materia de Servicios Sociales, de vivienda o de atención a personas sin hogar. "Esto no va a ningún lado y no va a solucionar nada" dice.

"El bipartito tiene detrás la ideologia de Vox, que va marcando las políticas de servicios sociales, estas medidas está demostrado que son un fracaso. Es una cortina de humo para que no hablemos de la gestión social, pero la pobreza tiene unos responsables. Esto no va a ningun lado y no va a arreglar ninguna situación. Lo que violenta a los alicantinos es no poder tener un trabajo decente o un techo donde vivir" declara Romá.

Una de cada tres personas con discapacidad se encuentran en situación de pobreza

A quien también afecta la pobreza de manera evidente es a la personas con alguna discapacidad física.

Desde COCEMFE Alicante aseguran que una de cada tres personas con discapacidad están en situación de pobreza o riesgo de exclusión social por lo que reclaman medidas urgentes para atajar esta situación agravada por la pandemia.

Begoña Baños, Trabajadora Social de la asociación, declara que este colectivo tiene una precariedad económica mayor al tener que afrontar más gastos relacionados con la condición de discapacidad, más limitaciones a la hora de acceder a un puesto de trabajo y de mantenerlo. Cuenta que casi el 18% de estas personas no recibe ningún tipo de ingreso.

Por ello reivindica la posibilidad de avanzar en el mercado de trabajo, que se pueda asegurar una obtención de ingresos, y la posibilidad de acceder a las prestación de Servicios Sociales y sanitarios, además de contar con una educación inclusiva y de calidad. "Es importante implantar medidas sólidas y consolidadas ya".