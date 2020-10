El PSOE acusa a Vicent Marí de "poner en peligro"la llegada de 4 millones de euros de los fondos estatutarios

El grupo Socialista del Consell de Ibiza dice que el presidente de la institución, Vicent Marí, será "el único responsable" de la pérdida de 4 millones de euros de los fondos estatutarios.

Denuncian que la "nefasta gestión y la parálisis de los proyectos" tras más de un año de gobierno de Marí ponen en peligro la llegada de este dinero cuando más falta hace para hacer frente a la crisis provocada por el coronavirus.

Por todo ello exigen que se gaste el dinero antes de que acabe la última prórroga dada por el Gobierno, la fecha límite es el el 6 de enero de 2021 para la ejecución y el ocho de abril para la justificación de los trabajos. El PSOE critica que se han paralizado todas las actuaciones y el gobierno insular se ha limitado a pedir una nueva prórroga hasta el 2023

Recordemos que hay 1,8 millones de euros para recuperación de Ses Feixes y un millón para un observatorio turístico en sa Coma. Sobre este último, el gobierno insular ha pedido su eliminación y que se destine ese dinero en proyectos de mejora del Recinto Ferial y el Hipódromo de Sant Rafel, algo que según los socialistas "solo ha servido para retrasar la ejecución de estos fondos". También está pendiente el proyecto de senderos turísticos en Ses Salines.

Los socialistas recalcan que en la pasada legislatura se ejecutaron obras por valor de 5 millones de euros. Las reformas del Centro Sociocultural de Cas Serres, Hipòdrom de Sant Rafael, Recinto Ferial y los senderos turísticos de Sant Joan. Asimismo, en el último año de Gobierno Tarrés cuando se firmó el convenio para recibir estos fondos, se hizo una primera actuación en Ses Feixes como la recuperación de los canales y se inició el centro de formación agroambiental de Can Marines.

Imposible cumplir los plazos

El gobierno del Consell de Ibiza dice que es materialmente imposible cumplir con los plazos de ejecución de los proyectos que deben financiarse con los fondos estatutarios. Asimismo, lamentan que el Govern Balear haya dejado caducar el convenio en vigor con el Gobierno Central y piden un frente común para que no se pierdan cuatro millones de euros.

El conseller de Presidencia, Vicent Roig, dice que en noviembre de 2019, el presidente del Consell Vicent Marí ya planteó la necesidad de convocar una reunión de la Comisión Mixta "para solicitar una prórroga de los plazos". Roig afirma que estaba todo por hacer cuando llegaron al gobierno insular "ya que ni siquiera disponíamos de las autorizaciones sectoriales de Costas o la comisión de Medio Ambiente para sacar estos proyectos a licitación". Además, para obras como los senderos turísticos de Ses Salines "se necesitan como mínimo dos años para ejecutarse porque solo se puede trabajar durante tres o cuatro meses anuales debido a las restricciones en el Parque Natural". El conseller no entiende que desde la oposición se les inste a ejecutar estas obras "sabiendo que no hay tiempo material para ello".

Roig señala directamente a Francina Armengol por "no hacer su trabajo a tiempo y provocar que el convenio de ejecución esté fuera de ley." Por eso pide que no se pongan "palos en las ruedas y se reme en la misma dirección para que no se pierda este dinero".

El conseller destaca que estos proyectos sin financiación exterior no pueden hacerse "porque son competencias impropias de la institución insular". Por eso dice que no puede perderse este dinero que le corresponde a todos los ibicencos y "lucharemos para que llegue".