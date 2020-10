La cerámica de un pueblo de Zaragoza de 100 habitantes que triunfa en Netflix

La de Néstor Pablo es la historia de un “huérfano de pueblo”, un urbanita que hace diez años encontró su lugar en una pequeña localidad con apenas 100 habitantes: Sediles, en la comarca Comunidad de Calatayud (provincia de Zaragoza).

“Yo era una de esas muchas personas que no tenían pueblo hasta que un día, sentándome a charlar con mi abuelo apareció Sediles”. Todavía recuerda Pablo la primera vez que intentó llegar hasta allí. “Me di la vuelta en la carretera porque no encontraba el pueblo y me rendí, pero cuando lo encontré ya no me he ido”.

En esta década Néstor ha encontrado un hogar, ha rehabilitado una vivienda y además le ha dado un giro de 180 grados a su trayectoria profesional. Después de 15 años en las fuerzas armadas, en 2018 puso en marcha un taller de cerámica (Cerámica Saedile) en el que realiza todo tipo de producciones, desde piezas modernas o letreros para las calles de pueblos vecinos hasta lavabos de diseño o piezas de cerámica histórica para recreaciones, coleccionistas o series de televisión.

De hecho, uno de sus últimos encargos, es de unas 300 piezas para la segunda temporada de 'La Catedral del Mar. Los herederos de la tierra'. “A mí me hace ilusión a nivel personal pero también porque va a salir el nombre de Sediles o de Calatayud en los medios” confiesa Pablo, y eso es "otra linternita en medio de esta oscuridad".

Un caso de éxito absoluto para este emprendedor, a pesar de que al principio eran pocos los que creían en su proyecto, que comenzó en el Museo del Aceite de Sediles en un espacio de apenas 30 metros cuadrados; ahora su taller ocupa más de 500. "Encontré lo que me faltaba, esas piezas por encajar; familia, raíces, identidad"

“El secreto es estar presente en las redes sociales y moverse constantemente. Tienes que saber específicamente qué es lo que puede necesitar cada cliente. Por eso, tenemos ese abanico de productos tan amplio” explica.

Sobre la despoblación y cómo darle la vuelta a la “España Vaciada”, Néstor Pablo se muestra esperanzado. “Es un trabajo de todos, de la ciudad y del pueblo”, e insiste que aunque “en Aragón somos muy negativos en ese aspecto, deberíamos enfocar este asunto como una prioridad. Creo que hay muchas oportunidades en el pueblo, muchas más de las que pensamos y es una alternativa de vida. Yo la recomiendo, no lo cambiaría por nada del mundo”.