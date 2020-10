Sindicato Médico Navarra: "En Navarra ya hay movimientos para contratar médicos sin la titulación adecuada"

El Sindicato Médico de Navarra (SNM) ha mostrado este viernes su apoyo a la huelga nacional de médicos, convocada para el próximo 27 de octubre, para exigir la retirada del Real Decreto Ley 29/20 que "dinamita por completo la garantía de seguridad que había en la sanidad".

Así lo ha manifestado este viernes en rueda de prensa el secretario general del SNM, Alberto Pérez, que ha estado acompañado por Rosa Blasco, médico de Atención Primaria en Tudela; y Jesús Soria, pediatra de Atención Primaria. Según ha explicado, a esta jornada de huelga le seguirán otras todos los últimos martes laborables de mes, con la posibilidad de "endurecer" estas movilizaciones sin no hay una "respuesta favorable" por parte de Sanidad y las comunidades autónomas.

En este sentido, ha reprochado que ni la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ni la consejera de Salud, Santos Induráin, han explicado la postura del Ejecutivo foral respecto a este Real Decreto Ley y, sin embargo, "hemos visto cómo se empieza a intentar contratar especialistas acogiéndose" a esta legislación. "Los hechos demuestran que efectivamente en Navarra lo van a aplicar y los pacientes navarros en los próximos meses van a ser los principales perjudicados", ha criticado.

Pérez ha explicado que, con la incidencia del coronavirus, los profesionales médicos decidieron hacer una "tregua reivindicativa" y "posponer nuestras demandas a la mejora de la situación" que, sin embargo, ha sido "dinamitada" por el Ministerio de Sanidad con la aprobación "a traición y sin una negociación previa" de este Decreto Ley.

Una iniciativa, ha criticado Pérez, que permite que "se pueda movilizar a cualquier profesional de la sanidad, cualquier especialista médico, a una unidad distinta, se le obligue a trabajar en una especialidad distinta, y se permita contratar a médicos extranjeros con titulación de especialidad no homologada y a médicos españoles que hayan aprobado el MIR pero se hayan quedado sin plaza, es decir, que no tienen ni la preparación ni la titulación de especialista". Igualmente, ha indicado, habilita a las enfermeras de hospital a "trabajar como médicos de medicina familiar y comunitaria en los centros de salud".

Para el secretario general del SNM, esta situación "dinamita por completo la garantía de seguridad que había en la sanidad" y "pone en crisis el concepto de la sanidad pública" ya que "cualquier paciente que vaya a un hospital no tiene garantía de que el medico que le atiende tenga título de especialista".

Una "situación crítica", ha afirmado, que "perjudica" a los pacientes y a los médicos que están en el MIR que "el año que viene se pueden encontrar que los puestos de trabajo están ocupados por médicos no especialistas".

Alberto Pérez ha remarcado que es "algo tan demencial y fuera de lugar que ha motivado una huelga nacional de médicos". Una movilización que exige la retirada de este Real Decreto y la apertura de vías de negociación "de otros muchos temas que son necesarios para mejorar las condiciones laborales y retributivas de la profesión médica en España".

Ha destacado, además, que con la aprobación de este Real Decreto "muchas comunidades autónomas han empezado a buscar médicos, la primera Navarra" donde "ya hay movimientos en el servicio de Urgencias extrahospitalarias para hacer contrataciones de médicos sin la titulación correspondiente y sin la formación adecuada".

Pérez ha advertido, además, que el Colegio de Médicos "me puede sancionar e inhabilitar por hacer funciones para las que no tengo una preparación". "Es una situación de absoluta indefensión para los profesionales y de inseguridad para los pacientes", ha criticado.

Alberto Pérez no ha querido analizar la gestión de la pandemia que "no ha causado la actual situación de la atención sanitaria" sino que "la ha precipitado", si bien ha remarcado que "presentamos nuestro primero proyecto de mejora de la sanidad navarra en septiembre de 2018 y no se ha hecho nada". En su opinión, "intentar contratar médicos que no son especialistas o contratar enfermeras que llevan 10 años sin ejercer son medidas desesperadas" cuando "lo que se debería haber hecho es dejar de presumir de tener la mejor sanidad del mundo y reconocer cuáles son las lagunas y ponerles remedio antes de llegar a esta situación".

"NO SE HA CUANTIFICADO LA NECESIDAD DE MÉDICOS POR EL COVID-19"

Por su parte, el pediatra Jesús Soria ha resaltado que "donde realmente es acuciante la incapacidad de atender adecuadamente es sobre todo en Atención Primaria y los servicios de urgencia hospitalarios y estrahospitalario". Algo que produce que la población esté "muy enervada" porque "no consiguen que le cojan el teléfono" o tiene que realizar "hasta tres llamadas para que sea atendida su demanda asistencial". "No se puede diagnosticar y tratar telefónicamente", ha subrayado.

Soria ha criticado, además, que hay "una sobrecarga por el propio coronavirus además de lo que era nuestra atención normal", a lo que se suma "las campañas vacunales, los test rápidos; cada vez tenemos más".

A este respecto, ha señalado que para el colectivo médico "no se ha querido cuantificar cuántos profesionales eran necesarios para atender el exceso de demanda Covid", lo que supone "una sobrecarga directa" para los profesionales. En este sentido, ha destacado que, antes de la pandemia, "ya había plazas sin cubrir de facultativos en Atención Primaria".

Ante esta situación, el secretario general del SNM ha censurado el "silencio sepulcral" del Gobierno de Navarra con el que "no ha habido ningún contacto" desde una reunión con la consejera Induráin el 29 de mayo.

RECONOCIMIENTO DEL COVID-19 COMO "ENFERMEDAD PROFESIONAL"

Alberto Pérez ha explicado que desde el sindicato se está "peleando" por que se reconozca como "enfermedad profesional" a los sanitarios que han contraído el Covid-19 ejerciendo su labor.

En este sentido, Rosa Blasco, médico de Atención Primaria en Tudela, ha analizado la reciente sentencia del Tribunal Supremo que "reparte culpas entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas" por la falta de material de protección sanitario durante la primera ola de la pandemia.

Una sentencia fruto de una demanda interpuesta en abril por la Confederación de Sindicatos Médicos que "reconoce" que la Administración y las comunidades autónomas no fueron "capaces de dotar a los profesionales de la salud de los medios precisos para afrontar protegidos la enfermedad" lo que "desembocó en una elevada incidencia de enfermedad entre ese personal".

Blasco ha valorado que el Supremo "ponga en valor el riesgo asumido por los profesionales de la salud" que a "algunos de nuestros compañeros les ha costado la propia vida".