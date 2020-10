"Trabajamos para que haya más mujeres en la Guardia Civil desde que está en la institución"

El comandante Daniel García es el hombre en la comandancia de Córdoba cuyo teléfono tienen todos los agentes de la provincia. Comenzó su carrera en Canarias y los años de experiencia le han hecho pasar por grupos de investigación o información, pero llegó aquí con la misión de ser el jefe de personal y apoyo.

De esta forma, si hay un cambio de normativa que afecte al desempeño de la Benemérita, García debe hacerlo llegar a cada agente y priorizar los canales de comunicación interna. Si es necesario un dispositivo con dotación especial de agentes debe administrar los recursos sin dejar ninguna zona desprovista. Y si un guardia civil tiene que restructurar su turno laboral, se pincha la rueda de un vehículo o hay que reforzar un determinado servicio, es García quien tiene que buscar una solución.

En las próximas semanas cambiará de negociado para asumir el mando de Operaciones, tras el ascenso a teniente cororonel de otro compañero. Antes de que esto ocurra, atiende a Radio Córdoba - Cadena SER para analizar cuál es la situación de los 52 cuarteles que la Guardia Civil tiene repartidos en Córdoba.

¿Cuál es la distribución territorial de la Guardia Civil a lo largo de la provincia de Córdoba?

Además del subsector de tráfico y el personal que está destinado en sedes judiciales, nuestros 1.190 agentes están repartidos por 74 de los 77 municipios de Córdoba. Es decir, tenemos despliegue por prácticamente todo el territorio de la provincia, lo que nos permite una rápida respuesta al ciudadano. Estamos organizados a través de puestos encargados de la seguridad ciudadana y además, tenemos una serie de especialidades como Policía Judicial, Intervención de Armas o el SEPRONA que completan los servicios que la Guardia Civil ofrece a la provincia.



Atendiendo a los principales núcleos de población, nos distribuimos en cinco compañías: la de Peñarroya y Pozoblanco, la compañía de Córdoba, la de Montilla y la de Lucena. Cada una tiene puestos principales con las únidades más grandes. Básicamente situamos a los agentes y las unidades según la incidencia delincuencial de cada zona.

¿Cuántas mujeres prestan servicio aquí?

A día de hoy tenemos 56 mujeres en esta comandancia, es un 5% del total de la plantilla. Está claro que necesitamos aumentar esas cifras y tener representación de mujeres en cada uno de nuestros puestos y unidades. Por motivos muy simples: la igualdad, el excelente trabajo que hacen y porque a la hora de dar respuesta a la ciudadanía o llevar a cabo operaciones son necesarias.



Vamos por el buen camino. A día de hoy en Córdoba ya tenemos mujeres en todas las escalas de la Guardia Civil: tenemos tenientes, sargentos, cabos y guardias.

Y además va creciendo el número de solicitudes de ingreso...

Correcto. En los últimos años el Instituto Armado ha hecho esfuerzos enormes para llegar a mujeres jóvenes que tengan interés en esta profesión. Organizamos jornadas con los centros educativos tanto para formar a la población más joven como para mostrar la labor que realizamos. Tratamos de llegar a ellas para que vean qué es la Guardia Civil y la equidad que hay en el acceso. Y, poco a poco, los porcentajes van aumentando.

¿Cuál es la media de edad de los agentes en Córdoba?

Es elevada, de 40 a 45 años. Hace quince años hubo unas promociones muy grandes en Baeza, de las que salieron casi 10.000 agentes y varios compañeros recalaron aquí. Como dato positivo hay que destacar que tenemos agentes estables, porque la mayoría de personas que vienen a Córdoba llegan para quedarse. Eso se nota en que están muy motivados en el desempeño de sus funciones. Pero claro, esa estabilidad hace que sea difícil entrar.



Luego están los agentes en reserva que prestan servicio en sede judicial, que superan los 57 años.

¿Qué políticas de conciliación se llevan a cabo?

El comandante Daniel García saluda a otro agente en la puerta de la Comandancia / Cadena SER

Tenemos una guía específica de conciliación entre vida personal, laboral y familiar que establece medidas que facilitan que podamos desarrollar todas las facetas de nuestra vida sin que por ello se vea afectada nuestra carrera. En ese aspecto, contamos con permisos de maternidad y paternidad que se equipararán próximamente e incluso hemos puesto en marcha salas de lactancia. Es un objetivo básico para nosotros.



Desde 2019 contamos con el primer Plan de Igualdad, algo que no existe en todos los organismos y que persigue eliminar diferenciaciones por sexo y medidas específicas para alcanzar la equidad. Hablando de la trayectoria de la mujer, esta semana precisamente nos encontramos con el caso de la primera mujer que pasa a reserva en la comandancia de Córdoba, después de 32 años de servicio. Y creemos que es un ejemplo de cómo la mujer realiza el recorrido completo en la Benemérita.

Las herramientas están, pero ¿cómo es el día a día para los Guardias Civiles y sus familias?

Reconozco que la cosa ha mejorado mucho desde el año 2014. Se cambió el régimen de jornada, por lo que ahora todos tenemos el mismo marco horario. Esto supone que las unidades que tienen una dedicación más especial o en momentos puntuales tienen que hacer un esfuerzo extra porque, por ejemplo, estén desarrollando una investigación compleja, ven esas horas recuperadas después. A aquel que 'se pasa de horas', se le compensa de forma económica o en días libres.

A la hora de coordinar el despliegue de agentes, ¿se han actualizado los mecanismos?

La intranet de la Guardia Civil ha supuesto un avance enorme. Y cada vez está más desarrollada. Cada compañía tiene oficinas de gestión para tramitar y transmitir necesidades de los agentes, solicitudes de permisos, asistencia a juicios, etcétera; y los sistemas telemáticos han hecho que los propios guardias puedan llevar a cabo gran parte de este trabajo de forma directa.

Se incide mucho en la formación permantente, ¿se ha paralizado durante la pandemia?

La situación ha hecho que no se siga trabajando en la misma línea, pero seguimos trabajando en ese aspecto, solo que se ha reducido la formación presencial. Por ejemplo, cada vez que se produce un cambio de normativa que nos afecta se pone a disposición de los agentes la información para que su aplicación sea eficaz a través de medios telemáticos.



En las sesiones formativas sobre Violencia de Género o Tráfico hemos reducido los grupos, que antes eran de 50 o 60 personas y eso es algo que a día de hoy no podemos llevar a cabo.



Por último, también hacemos formaciones concretas más relacionadas con intervenciones sobre el terreno. En este aspecto, hablamos de técnicas de reducción de personas, uso proporcional de la fuerza causando el menor daño posible o destreza en el uso de armas. Este área se refuerza una vez cada semestre, aunque este año nos lo ha puesto difícil. En las prácticas de tiro no hay problema porque se puede garantizar tanto la distancia como el resto de medidas de precaución de contagios que indican las autoridades sanitarias. En las prácticas de maniobras 'cuerpo ha cuerpo' sí hemos sido más cautelosos y se ha priorizado la formación de los guardias civiles en prácticas.

Precisamente sobre eso: este año llegaron a Córdoba 40 de esos guardias civiles en prácticas. Desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles se ha lamentado que somos una de las provincias que menos 'alumnos' recibe y su labor como apoyo es importante. ¿Le gustaría que fuesen más?

Los guardias civiles en prácticas solo pueden ocupar puestos donde hay vacantes. Pero respondiendo a tu pregunta directamente: por supuesto que sí. Son gente joven, con ganas, que tienen 'hambre' de aprender y asentar los conocimientos. Para nosotros, que puedan estar aquí nos inyecta savia nueva. Sería deseable que llegasen más, pero limita en que, mientras ellos estén aquí esas vacantes no se pueden publicar.

¿Faltan guardias civiles en la provincia de Córdoba?

Comandante Daniel García / Cadena SER

Es una de las grandes líneas estratégicas en la que estamos trabajando: conseguir que unidades clave estén reforzadas. Nos gustaría que aumentaran la plantilla y es algo que se ha comunicado a la Dirección General. Estamos expectantes para ver si lo conseguimos, aunque la situación económica ahora se presenta complicada.

Usted también ocupa la Jefatura de Apoyo, ¿cuáles son sus funciones principales en este campo?

Se trata de gestionar la logística de la Guardia Civil en Córdoba: desde la flota de vehículos, los medios informáticos o el equipamiento policial hasta el vestuario de los guardias civiles o el material de oficina. A esto se añade el mantenimiento de los acuartelamientos y edificios.

¿Qué necesidades se han detectado en los cuarteles de la provincia?

Siempre existen, es difícil alcanzar lo que en riesgos laborales se considera una situación óptima. Recuerdo que el año pasado tuvimos una complicación con un acuartelamiento donde no había aire acondicionado y, finalmente, pudimos solucionarlo. Pero creo que en líneas generales los guardias civiles tienen unas condiciones más que dignas para desarrollar su labor y dar un buen servicio al ciudadano.



De igual forma, debemos comentar que de los 52 acuartelamientos que tenemos en la provincia, la gran mayoría tienen una media superior a los 25 años de antiguedad. Pero estamos trabajando por mejorar. Ahí está el ejemplo del cuartel de Villaviciosa que se reformó de manera integral en 2018 o el cuartel de Priego de Córdoba que se inauguró en 2019. Y si todo va bien, conseguiremos mudar el cuartel de La Rambla a una sede que nos cede el ayuntamiento del municipio. Del mismo modo, para comienzos de 2021 inauguraremos el cuartel de Puente Genil.



Hacemos todos los esfuerzos posible aunque no dependen todas de nosotros. Por ejemplo, las obras de mejora de instalaciones, si la inversión es inferior a 50.000 euros lo tramitamos directamente desde la comandancia de Córdoba, pero a partir de ahí, se encarga la Dirección General, con la que tenemos contacto permanente.