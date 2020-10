Raquel González: "Los contagios vienen otra vez por las malas praxis en nuestra vida privada"

Aranda de Duero sufrirá desde la medianoche de este martes su segundo confinamiento perimetral tras el Estado de Alarma. Quince días al menos en los que las entradas y salidas del municipio estarán controladas, además del obligado cumplimiento de restricciones que se incluían en la mañana de este lunes en el Bocyl que anunciaba una noticia prácticamente esperada. Pero no por esperada ha sentado igualmente como un jarro de agua fría. La alcaldesa de la localidad, Raquel González, pasaba en la tarde de este lunes por la edición local de La Ventana para repasar este nuevo confinamiento y dar respuesta a algunas dudas que los ciudadanos habían hecho llegar a esta redacción.

"Estamos muy tristes. Esto implica que nos estamos poniendo en riesgo sanitario y económico. Ciertamente los datos vienen siendo muy malos. Hace tres semanas teníamos unos datos muy buenos; la tasa había bajado y estábamos en una muy buena situación, pero llevamos semanas viendo cómo han crecido los contagios y hemos llegado a esto de nuevo", comenzaba reflexionando la primera edil, que añadía finalemente la esperanza "de que estas medidas funcionen como lo hicieron en la anterior ocasión".

Preguntada por el origen de la imponente subida de casos, González ha señalado directamente a las reuniones privadas. "Lo sabemos todos. Todos sabemos que en la vida pública y en el trabajo no se producen los contagios; lo fueron la otra vez y lo son ahora las malas praxis. Este fin de semana se detectaba a una fiesta de 22 personas en nuestra localidad. Estamos siendo nosotros mismos los responsables de esta situación, el problema es que los actos de unos pocos repercuten a muchos", asegura.

Y en respuesta a esta circunstancia, la alcaldesa de Aranda pide a los ciudadanos que informen a las autoridades de todo acto incívico de ámbito privado del que sean testigos. "Quiero que quede constancia de que solicitamos la colaboración ciudadana, desde la Policía con absoluta discrección se recogerán todas las denuncias que lleguen de particulares que informen de reuniones privadas, en merenderos y viviendas, se va a actuar en ellas y se tramitarán las correspondientes denuncias", explica.

Sobre la Junta de portavoces celebrada en el Ayuntamiento, Raquel González ha repasado las decisiones que se han tomado para el tiempo que duren las restricciones. "Hemos decidido seguir con los procesos selectivos en marcha. Vamos a posponer el inicio de los talleres de envejecimiento activo... Es una pena porque íbamos a ser uno de los pocos ayuntamientos que lo pusieran en marcha pero no podrá ser así. Los talleres del centro intergeneracional sí seguirán porque es gente que necesita seguir participando de los mismos. La Escuela de Música y de Folklore siempre que se cumplan los aforos y siguiendo esas medidas que han adoptado se van a mantener. En cuanto a los parques, pedimos que se evite jugar en esos espacios, aunque diariamente procedemos a su desinfección, y también que la gente que acuda a instalaciones municipales pidan cita previa. Por último, pedir a los arandinos que no salgan de casa si no es necesario, aunque esto no sea un estado de alarma, y que si salimos a comprar no es necesario que salgamos todos los miembros de la familia", especifica.

Habrá mercadillo

Como la normativa no recoge nada al respecto, el mercadillo de los sábados seguirá celebrándose con total normalidad. Y respecto al puente de los Santos, desde el consistorio se secunda el protocolo de la Junta, que pide a los ciudadanos que acudan en diferentes días al cementerio y no el mismo 1 de noviembre, evitando así que haya coincidencia de grandes grupos de gente.

La entrevista al completo con Raquel González puede reproducirse en el siguiente audio.