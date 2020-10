Un asturiano inventa la mascarilla magnética: sin gomas y con sujección a través de imanes

Daniel Alaguero tiene 47 años y es natural de Avilés. Como muchos ciudadanos, también ha vivido las consecuencias económicas derivadas de la crisis sanitaria del coronavirus. Su trabajo consiste en el mantenimiento y reparación de instalaciones térmicas pero, el confinamiento y un mes y medio de ERTE, sirvió para poner en marcha alguna idea como la creación de una mascarilla magnética.

"La idea surge del primer día de trabajo en el que estuve con la mascarilla puesta durante ocho horas. Al día siguiente hice un pequeño prototipo rudimentario con cinta de doble cara y a partir de ahí empezamos un camino que nos ha llevado cuatro meses", explica.

La mascarilla permite hasta tres opciones. La primera de ellas, usando unas gafas, "es la más cómoda porque no te aprieta en ningún momento y te protege igualmente". También asegura que a la hora de dejarla sobre algún lugar es más fácil. "Si estás tomando algo la puede adherir a la prenda o incluso dejarla sobre la mesa sin que tenga contacto con la superficie".

Financiación

Daniel ya negocia con una empresa catalana y otra asturiana su fabricación. "Hay gente interesada. El problema es que quiere fabricarla pero no comercializarla. Una empresa catalana que se dedica únicamente a la fabricación de imanes es la que más interés ha mostrado. Estaba dispuesto a comprar una máquina para confeccionar las mascarillas pero no comercializarla significa no pasar unos test. De eso me tendría que encargar yo". No es la única interesada. También en Asturias una empresa que confecciona mascarillas quiere conocer más detalles. "Me preguntaron si estaba homolgada porque el miedo está en no pasar los test de Industria o Sanidad. Yo no modifico el tejido de la mascarilla, solo le incorpor imanes. Estamos viendo a ver si es factible que se haga de aquí a final de año para sacarla a la venta".

El modelo solo es válido para las mascarillas FFP2. ¿La razón? "Tiene que tener cierta rigidez, pro eso no vale en una de quirófano. No se tarda más en hacerla. Simplemente, a la hora de poner la chapa nasal se incorporan los imanes en los ´nagulos determinados".

El proyecto también es un trabajo en equipo, ya que los imanes fueron una idea de su mujer. "Había probado con muchos sistemas de fijación y no funcionaba hasta que mi mujer me comentó que probara con ellos". La mascarilla funciona con cualquier tipo de montura y no cree que el uso de imanes supongan un problema ya que no van adheridos directamente a la piel. "Van a través de una tira nasal o esparadrapo de alta calidad de quirófano", concluye.