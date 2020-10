Se amplía la vigencia y los descuentos de los bonos PRESCO

El Ayuntamiento de A Coruña va a ampliar hasta el 31 de diciembre el período de vigencia de los bonos PRESCO y va a incrementar los descuentos hasta el cincuenta por ciento. El Teniente de alcalde de Facenda José Manuel Lage se ha reunido con la Federación de comercio y la de hostelería y el sector cultural: "Tódolos bonos van a ter un desconto do 50% e chegar ata o 21 d e decembro co obxectivo de incentivar o consumo no comercio, na hostelería e nas nosas librerias"

El Concello ha detectado que muchos de los bonos descargados no se han utilizado aún y por eso amplía el período de vigencia. Con el aumento de los descuentos pretende seguir apoyando estos sectores en estos momentos de pandemia y a la vez incentivar el consumo de cara a la campaña navideña.

Ha habilitado el teléfono 010 para atender las dudas de la ciudadanía en la descarga de los bonos y el acceso a la aplicación. Entiende que existe un problema de brecha digital y se compromete a tomar nota de las dificultades para mejorar el servicio.