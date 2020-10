El PP tiende la mano al PSOE en A Coruña para los nuevos presupuestos, pero con diálogo

Mano tendida de la nueva portavoz del grupo municipal del PP en A Coruña, Rosa Gallego, al gobierno local para aprobar nuevos presupuestos y no tener que prorrogar las cuentas de este ejercicio. En entrevista en Hoy por Hoy A Coruña, Gallego ha manifestado estar abierta al diálogo pero siempre que el ejecutivo mantenga la misma actitud. Vuelve a ser la voz de los conservadores en María Pita para, dice, ejercer una oposición constructiva sin olvidar que son el primer grupo de la oposición: "Ahora mismo somos la única oposición, nosotros vamos a hacer oposición y les vamos a ayudar, la mano tendida está siempre para las cosas importantes de la ciudad, ahora. con consenso con los vecinos, lo que no puede ser es que actúan y que los vecinos, después protesten".

Sus dos prioridades para este mandato, en esta situación de pandemia, pasan por lo social y los autónomos, principalmente los pequeños y medianos empresarios.

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, apela a que no se haga oposición desde la trinchera, en defensa de los intereses de la ciudad y no de partido: "Yo sé que el PP lo va a entender, porque a veces, parece que es un dejavu de 2015, y los ciudadanos les dijeron en mayo de 2019 que por ahí no, y perdieron un concejal, así que supongo que entenderán que no es el camino que tienen que seguir. Desde luego yo a la trinchera no voy a ir, a mi ahí no me van a encontrar, trabajando por la ciudad sí"

Rosa Gallego además de ser la portavoz del PP en el Concello coruñés seguirá siendo la voz de los conservadores en la Diputación.