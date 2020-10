Company tilda de "monótono y decepcionante" el discurso de Armengol

El portavoz del PP en el Parlament, Biel Company, ha tildado de "monótono" y "decepcionante" el discurso de la presidenta del Govern, Francina Armengol, en el debate de la comunidad.

Company ha declarado este martes en una rueda de prensa que la presidenta ha puesto "cero soluciones" a la crisis, ya que las soluciones que ha aportado "son las mismas que las de antes de la crisis".

"Ante situaciones extraordinarias como el Covid no se pueden poner medidas ordinarias como las que había antes del coronavirus", ha recalcado.

También ha sostenido que el Govern no se esfuerza y que lo "fía todo a las ayudas de la Unión Europea" y a las que puedan venir de España.

"Estamos delante de una presidenta desbordada y de un Govern desbordado que no es capaz de encontrar soluciones para afrontar esta crisis", ha asegurado.

Por su parte, la portavoz adjunta de Ciudadanos en el Parlament, Patricia Guasp, ha afirmado que aunque la intervención de Armengol "ha empezado bien", se esperaba un discurso "más valiente" y que reconociese errores concretos de su gestión.

"Ha hecho autocrítica pero vestida de autocomplacencia", ha reprochado y ha remarcado que ha echado en falta que la presidenta explicara cómo pretende reforzar la sanidad pública.

Guasp ha insistido en que reforzar la atención primaria, aumentar la plantilla y reforzar la seguridad sanitaria es "vital" para la futura recuperación autonómica.

También ha sostenido que en el discurso de Armengol ha habido momentos de "autobombo", lo que ha hecho que pareciese que se trataba de un "discurso de investidura" y además, ha remarcado que solo ha pasado "por encima" de la educación, la conciliación y los problemas de los comercios que han tenido que cerrar por culpa de la pandemia.

"Muchos anuncios y todos los fía a la financiación europea" ha criticado y ha insistido en que también ha pasado por encima del Régimen Especial de Baleares (REB) y que no ha hecho crítica del presidente del Gobierno.

La portavoz de El Pi en el Parlament, Lina Pons, ha señalado que su partido está de acuerdo en que "no tiene que haber crispación" y en que "no es un momento de enfrentamiento si no de sumar todos".

Sin embargo, ha incidido en la caducidad de los Expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) el 31 de enero.

Armengol "ha dicho que luchará para que se alarguen en el tiempo, pero luchar por el tiempo no es conseguirlo", ha insistido Pons.

"Además le pedimos a Francina Armengol que le diga a Pedro Sánchez que comprenda la situación excepcional que vive nuestra comunidad autónoma, que comprenda que se ha incrementado el paro en un 90 %", ha destacado.

También ha asegurado que la sociedad vive "anestesiada" por el dinero de los ERTE pero que cuando estos se acaben Baleares estará en una "situación peor" si no se ha acabado el coronavirus.

Por otra parte, el portavoz parlamentario de VOX, Jorge Campos, ha asegurado que el discurso de la presidenta parecía "una historia de ciencia ficción" que a lo mejor "estaba disponible en Netflix" y que no ha tenido nada que ver con "el mundo real" y con "el sufrimiento" que se vive en Baleares.

"Ha empezado diciendo que estamos ante la mayor crisis de la historia y nos anuncia como medidas estrella el cierre de playas por la noche, prohibir fumar en la calle y reducir las reuniones a seis personas", ha reprochado.

Finalmente, ha pedido a la presidenta que comience por reducir su Gobierno a seis personas en lugar de las 11 consejerías que tiene actualmente y ha anunciado que su partido hablará de los "problemas reales" de los ciudadanos.