"El palo que faltaba a la hostelería": la hostelería navarra critica su cierre

La Asociación de Hostelería de Navarra (AEHN), la Asociación Navarra de Pequeña Hostelería (ANAPEH), la Asociación de Empresas de Salas de Fiesta, Bares y Discotecas (Asbana) y la Asociación Casco Antiguo han criticado el cierre de los bares y restaurantes a partir del jueves, una decisión que supone "el palo que faltaba a la hostelería", y han defendido que el sector "no es peligroso ni foco de contagios".

Así lo han señalado, en representación de las asociaciones del sector, Ana Beriáin, presidenta de AEHN, y Mª Ángeles Rodríguez, presidenta de ANAPEH, quienes han remarcado que, según datos del propio Ministerio, sólo 190 brotes de los más de 8.400 detectados en España se han producido en el ámbito de la hostelería.

Por ello, se han preguntado "cómo se puede cerrar un sector que no está dando ningún problema" y han reclamado al Gobierno foral que "no se criminalice más" a este sector, que cuenta con 4.700 empresas en Navarra y que emplea a 18.000 trabajadores.

En su opinión, se está utilizando a la hostelería como "cabeza de turco para dar ejemplo" y han censurado que "se siga dando vueltas de tuerca a la hostelería y el turismo" a pesar de que los datos muestran que "el esfuerzo y el trabajo" que se realiza en la hostelería "ha dado sus frutos y no son foco de contagios".

Por este motivo, han criticado que el Gobierno foral anunciara este lunes el cierre del sector, sin comunicárselo previamente, y también han considerado que las ayudas anunciadas por el Ejecutivo para el sector por valor de 10 millones son "absolutamente insuficientes".

"El sector facturó el pasado año 850 millones de euros y han dado 10 millones a la hostelería y el turismo para casi 5.000 empresas, lo que supone un 2% de lo que hemos facturado en 2019, con esto no hacemos absolutamente nada", ha señalado Ana Beriáin.

De este modo, ha exigido de forma "urgente" un plan de rescate y viabilidad a medio plazo "como los que hay en otros países europeos donde también se han adoptado restricciones" para tener "un mínimo de seguridad".

"Con los 10 millones no hacemos nada, si se nos va a seguir cerrando por decisión política y por dar ejemplo a la sociedad necesitamos ya un plan de viabilidad. Si los 10 millones se dividen entre 4.800 empresas son 2.000 euros para cada una, algo ridículo", ha apuntado.

En este mismo sentido, Mª Ángeles Rodríguez ha censurado que "nos cierren por sorpresa, sin decirnos nada y sin consultarnos" y ha considerado "triste y duro" que se enteraran por la rueda de prensa que ofreció a última hora de la tarde de este lunes la presidenta del Gobierno foral, María Chivite.

Para la presidenta de ANAPEH, el cierre de la hostelería va a suponer "volver a las bajeras y a las casas donde se junten 15 o los que hagan falta". Y ha advertido de que "la hostelería no puede más". "Nos vamos arruinando sin ninguna medida, sin ningún plan y no se dan cuenta de que esto ha sacado más el botellón y las fiestas en diferentes sitios", ha expuesto Rodríguez, quien ha pedido al Gobierno foral que "nos ayude, no con 10 millones, que son insuficientes porque somos muchos y la situación es crítica no, lo siguiente".

CONCENTRACIONES TODOS LOS DÍAS

A la vista de su situación, y para rechazar el cierre anunciado durante 14 días, las asociaciones de hostelería de Navarra prevén convocar concentraciones todos los días a las 20 horas en la Plaza del Castillo desde el jueves, día en el que entran en vigor las nuevas restricciones.

Unas movilizaciones con las que quieren reclamar a las instituciones un "plan de viabilidad y de rescate al sector y saber a qué atenernos de una vez por todas". "Vamos a sentarnos y ver las diferentes realidades con las que nos podemos encontrar", ha reclamado Ana Beriáin, quien se ha preguntado "si dentro de 14 días podremos abrir o cuántos clientes van a venir si se sigue criminalizando al sector".

Asimismo, sobre si se plantean recurrir la orden foral de la consejera con las nuevas restricciones una vez que sea publicada, han contestado que no lo tiene claro todavía y que tendrían que verlo. "Lo que está claro es que todos tenemos que arrimar el hombro pero no sólo la hostelería, esto no tiene sentido. No es justo lo que se está haciendo con este sector", ha expuesto la presidenta de de AEHN.