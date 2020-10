Laura Fernández: "El vandalismo hay que combatirlo con educación"

Peñafiel Futuro ha salido al paso en referencia al vandalismo reincidente que se está mostrando en el municipio. Horas después de que el director del Conde Lucanor, Manuel Salvador, contara que un grupo de alumnos estaba llevando a cabo diversos actos vandálicos en su horario lectivo, la portavoz del citado grupo político ha hablado sobre esta circunstancia en los micrófonos de la SER.

Laura Fernández no cree que "sean muchos los alumnos que estén participando". "A lo mejor ellos piensan que son simples fechorías pero no tienen gracia. Últimamente se están produciendo una serie de actos que quienes lo cometen no saben las consecuencias que acarrean esos delitos. Es cierto que con el covid se han vaciado antes las calles y no ayuda mucho que tengamos pocos efectivos de Policía y Guardia Civil. La seguridad es importante pero la responsabilidad de los padres y de los chavales también. Lo que destrozan es dinero. Sus impuestos o los de sus padres. Que luego no se lleven las manos a la cabeza si van a usar un columpio y está roto", explica.

Sobre la solución que puede aplicarse a esta circunstancia, Fernández considera que estos actos deben responderse haciendo entender a quienes cometen estas fechorías de su error. "El vandalismo hay que combatirlo con educación. Debemos hacer entender a los jóvenes que es su patrimonio y que lo que están destrozando en un futuro lo van a pagar ellos. Sobre la ordenanza de convivencia debe aprobarse pero hay que estudiarse con cuidado porque la que se llevó a cabo no cumplía los campos reales y necesarios en Peñafiel, hay que hacer una que se ajuste a nuestro pueblo", cuenta.

La limpieza mejorará

Otro de los aspectos que forman parte de la actualidad y preocupan a los ciudadanos es la limpieza viaria. Algo que en palabras de la portavoz de Peñafiel Futuro, cambiará en breve. "Siempre ha sido un problema, pero hay una limpieza diaria de las calles. La barredora existente igual no funcionaba, pero por eso se ha adquirido otra máquina. Hay ciertos actos incívicos que tampoco ayudan a que estén limpios, pero creemos que la limpieza era antes y es ahora un problema. Suponemos que se recuperará mucho de esa limpieza cuando llegue la nueva barredora", aseguraba.

Por último, respecto a la reducción de tasas propuesta por el equipo de gobierno de cara al próximo curso, Peñafiel Futuro se suma a la medida, que catalogan de necesaria. "Creemos que el dinero para que se ponga en movimiento es necesario que esté en el bolsillo del ciudadano, por lo que estamos de acuerdo con ello. Con el anterior equipo de gobierno nos dijeron que no era posible, por eso propusimos que retomaran este cauce y se rebajaran las tasas, y creemos que ya no es solo por reactivar la economía sino también por rebajar los gastos de los ciudadanos, necesitamos que tengan un poco de alivio en las circunstancias en las que estamos. Es beneficioso y aunque sea un pequeño granito de arena ayudará", sentencia.

La charla al completo puede reproducirse en el siguiente audio.