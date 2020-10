Un matemático predice que "Asturias podría culminar la segunda ola el 20N y Madrid, a principios de mes"

Juan Luis Fernández es un matemático asturiano que se ha dedicado a realizar predicciones desde que comenzara la pandemia. Catedrático de Matemáticas del área de Matemática Aplicada de la Universidad de Oviedo ha trabajado también con otros países como Georgia, Pakistán o Estados Unidos. Según su análisis, la segunda ola en Asturias comenzó el pasado 23 de julio y se han notificado 5.000 infectados. De acuerdo a las gráficas, también predice el final. "La prueba de que han bajado los infectados son muy buenas noticias. Las medidas adoptadas hacen que estemos en la parte baja de la curva y creemos que si no hay rebrotes y tenemos cuidado manteniendo la actividad económica hacia el 20 de noviembre la segunda ola estaría terminada".

Para Fernández basarse en criterios únicamente epidemiológicos es un "error grave". Condiera que a ellos, hay que sumarle criterios hospitalarios y socioeconómicos porque "si no morimos de virus podemos morir de pobreza. La economía no es algo que se pare y vuelva a resurgir instantáneamente. Las medidas tiene que ser inteligentes: la pandemia no se puede descontrolar porque no hay economía sin salud pero tampoco hay salud sin economía". En la crítica también incluye la gestión del ámbito educativo al que pertenece. "Las escuelas y la universidad no pueden cerrar. Esto no quiere decir que demos clase de cualquier manera pero si podemos dar clase, hay que dar clase".

Invierno e inmunización

El asturiano también entiende que "es una buena epoca para infectarse. Hasta que llegeu la vacuna vamos a tener que inmunizarnos y si hay que elegir, es mejor hacerlo ahora que hay muchos asintomáticos, que quizá en invierno cuando posiblemente la virulencia vuelva a ser como la de la primera ola".

Fernández advierte además que tras una segunda ola "puede venir una tercera" y, de acuerdo a un estudio que están a punto de publicar, Asturias sería una comunidad con una serie de características favorables al virus. "Las bajas temperaturas influyen mucho. La temperatura mínima y la humedad favorecen mucho la transmisión del virus. Lo que hay que comprender es que cuando una pandemia está lanzada y se habla de aplanar la curva, la clave está en que no haya rebrotes".

Madrid mejor que Cataluña

Sobre el resto de regiones, Fernández pone el foco en Madrid. "Me llamó mucho la atención. Tanto que se discute, no está tan mal. Tiene muchos infectados pero ya se ve que la curva va en una tendencia claramente descendente. Madrid podría tenerlo estabilizado en torno al 8 de noviembre y puede haber sobre 250.000 infectados cuando acabe la segunda ola".

En cuanto a Cataluña, la situación "es mucho peor porque está notificando en torno a 3.000 infectados diarios y tiene una tendencia claramente creciente. Es un descontrol porque está por encima del pico esperable. Podemos estar hablando de superar los 600.000 afectados porque aunque la curva muestra en torno a 180.000, analizando su forma no creo que se estabilice.

Otra región "muy preocupante es Navarra. Perdió el control el 11 de octubre y podría llegar a los 35.000 infectados". Es una cifra similar al peor escenario para Asturias aunque Fernández cree que no es plausible. "El peor escenario en el Principado se ha rebajado a 20.000. Esto es como la Bolsa, cambia cada día. Según te llega un dato, reajustas y predices", apunta. En cuanto a Aragón, otra de las zonas calientes, califica de "nefasta" la gestión de datos. "El Ministerio de Sanidad tendría que meter mano en el asunto porque los datos los están maltratando".

Pese al escenario optimista, concluye con un mensaje claro. "La mascarilla la vamos a tener, al menos, un año y tenemos que tener cuidado como administramos la distancia social. Siemrpe me despido de mis alumnos los viernes diciéndoles: 'Que tengáis un buen fin de semana y tener cuidado con contaminar vuestros abuelos'".