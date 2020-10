Solo 19 positivos entre los 7.424 vecinos de Alcorcón a los que se hizo test de antígenos

La alcaldesa de Alcorcón, Natalia de Andrés (PSOE), ha avanzado que solo 19 personas han dado positivo de los 7.424 vecinos que han acudido a someterse a los test de antígenos realizados por el Gobierno regional y que finalizaron este lunes "sin previo aviso", según denuncian desde el Consistorio.

La regidora socialista ha explicado que, desde el 9 de octubre pasado, han sido citadas un total de 25.601 vecinos de las zonas sanitarias de Doctor Trueta y Miguel Servet, de los cuales han acudido a las pruebas 7.424, un 29 %, y tan solo 19 han dado positivo, el 0,25 por ciento de las pruebas realizadas.

De Andrés se ha vuelto a quejar de la falta de información de colaboración por parte del Gobierno regional, ya que "no informaron en su momento, del inicio de esta campaña" y "tampoco han informado de la finalización con el tiempo preciso", después de que finalizaran este lunes "sin previo aviso oficial".

"Hoy no están realizando test y nos han informado a medida mañana. No vamos a tener en cuenta como oficial un correo que recibimos la pasada semana de la subdirectora general de protección civil con el texto: "Os paso el listado. El 19 se termina, ¡qué bien!"", ha añadido la alcaldesa en una rueda de prensa.

La primer edil ha señalado que desconocen el motivo por el cual la Comunidad de Madrid ha decidido finalizar los test antes de tiempo, ya que "la previsión era de 18 días", aunque al final "se haya quedado en 11", por lo que también ha pedido explicaciones por las grandes colas que se han producido "en los últimos días".

"Esta falta de colaboración está suponiendo trastornos al Ayuntamiento que ha puesto a disposición un espacio público y personal que está trabajando allí. Estos test han costado 30.000 euros en gastos a las arcas municipales en materia de personal y limpieza", ha recalcado.

En cuanto al número total de personas citadas, la alcaldesa también ha criticado que, en un principio, les informaron de que iban a ser citadas "en torno a 27.000 personas", pero que finalmente han sido 25.601 las personas que han recibido el SMS para acudir a someterse a los test.

"No sabemos si esto se debe a que no se ha podido citar a la gente que no tiene móvil, no se la ha podido mandar el SMS. No sabemos qué alternativas había a la citación", ha concluido, criticando nuevamente la fiabilidad del modelo de test al que se ha sometido a la población.

Según De Andrés, los técnicos municipales de salud insisten en que este modelo de test de antígenos "detecta fundamentalmente a personas con síntomas y con una alta carga viral, no a las personas asintomáticas", por lo que considera que es más "adecuado" para servicios de Urgencia o centros de salud "cuando alguien va con síntomas poder determinar si es covid, gripe o resfriado".