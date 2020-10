Cuando tartamudeo solo tartamudeo

Alejandro, 10 años



Alejandro va a 5º de Primaria, tiene un entrenador de palabras y es el Embajador de la Tartamudez de su cole. Cuando sea mayor, quiere ser científico y cocinero. Con solo 10 años ya ha estado en la tele, en la radio y ha protagonizado un video y es que, como le ocurría a Demóstenes en el siglo IV a. C., nada se interpone en su camino, ni siquiera su habla entrecortada. Cuando sonríe tiene superpoderes y cuando tartamudea solo tartamudea...

«A veces, no me salen las palabras. Pensaba que le pasaba a todo el mundo, la verdad, pero alrededor mío siempre veo alguna cara rara y alguna risita cuando hablo. ¡Si hubiera un “entrenador de palabras” me encantaría ir! Se lo voy a decir a mis padres, a ver si ellos saben algo, porque cuando sea científico y tenga que dar discursos no quiero que me pase esto».

Cuando habla, lo hace un poquito más despacio, alarga suavemente la sílaba inicial, responde sin prisa y mira a los ojos. Como Rocío, María, José Vicente y como las 467.000 personas que tienen tartamudez en España, Alejandro solo quiere que nos comportemos con él exactamente igual que lo haríamos con otra persona. Cuando habla, no necesita que otra persona termine sus frases por él, tampoco que alguien le diga “habla más despacio” o “no te pongas nervioso”, no está nervioso; tampoco necesita ayuda para continuar, solo necesita algo más de tiempo, nada más.



Cada año, el 22 de octubre, 72 millones de personas de todo el mundo celebran el Día Internacional de la Tartamudez. La tartamudez, es una dificultad y no una enfermedad; tampoco es un trastorno exclusivamente psicológico. Aunque todavía no se conocen sus causas, los estudios más recientes apuntan a una interrelación entre factores biológicos-psicológicos y sociales. Suele iniciarse en la infancia, entre los dos y los cinco años de edad, y es más frecuente en los niños que en las niñas, con una proporción de cuatro a uno.

Son datos de la Fundación Española de la Tartamudez, un lugar en el que, como Alejandro, muchas otras personas han encontrado un equipo creado por personas con tartamudez y por padres y madres de niños que tartamudean y que están convencidos de que «las personas que tartamudean, como cualquier otra persona, tienen su sitio en la sociedad y han de desarrollarse con la seguridad de que pueden prosperar e integrarse totalmente en ella, aceptando la diversidad de criterio, la ética y el respeto».

Rocío, 14 años



«Necesito un mundo que se haga cargo de mi forma diferente de hablar y un altavoz para gritar. Si tartamudeo no es porque esté nerviosa. Si tartamudeo no pongas en duda mis capacidades. Si tartamudeo no es culpa mía. Si tartamudeo no me cortes las frases. Si tartamudeo solo tartamudeo».

María, 31 años



«Con 20 años de tartamudez, uno no se muere, más bien, se convive. Deja huella, marca y moldea la personalidad. No eres tú, es lo que ella te deja ser. Durante muchos años he ocupado el último lugar de la fila, hoy disfruto ocupando el primero, el de maestra. Y ya no odio escucharme, ya no me esfuerzo por no tartamudear, pero necesitaría que a ti tampoco te molestara, porque tu mirada crítica aumenta mi dificultad. En cuanto a mi trabajo, tranquilos, lo puedo desempeñar con la misma eficiencia que tú».

José Vicente, 61 años



«Ya no busco tu aceptación, ya no necesito, pedir perdón. Al final, soy libre de mi mochila y de tus prejuicios. Y he llegado hasta aquí después de admirar el valor de mis palabras y de eliminar el deseo de cambiarlas. Esto me llega 40 años tarde, pero me sirve si con ello entiendes que cuando tartamudeo solo tartamudeo».

En la parte superior de este artículo pueden escuchar de nuevo la conversación que Alejandro, «embajador de la Tartamudez» de su cole, y Yolanda Sala, vicepresidenta de la Fundación Española de la Tartamudez, han mantenido «más despacito» con Carlos Arcaya en Hoy por Hoy Alicante. Y es que, cuando tartamudean, solo tartamudean...