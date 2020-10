Respuesta masiva a los test serológicos de los universitarios de A Coruña

La Universidade da Coruña comienza a hacer esta tarde los test serológicos sobre el coronavirus a los alumnos, profesores y personal de administación y servicios del Campus de Elviña. La respuesta es impresionante, en palabras del rector, Julio Abalde: "Cando se comunicou a posibilidade de facer as probas na coruña, en 5 minutos se agotaron todas as prazas, creo que se irán abrindo as posibilidades na próxima semana, que os estudantes son responsables e van a participar dunha forma masiva neses test".

Los participantes han tenido que pedir cita previa

Los resultados se comunicarán a cada alumno por correo electrónico. La Universidad informará al Sergas de los casos positivos para su seguimiento. Son pruebas voluntarias de test serológicos de doble banda "que permiten la detección rápida de anticuerpos en sangre". Es una campaña que comenzó el lunes en el Campus de Ferrol y que se ampliará hasta el viernes.