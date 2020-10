El PP pide la dimisión de Armengol por haber estado de madrugada en un bar

El PP pide la dimisión de la presidenta de Baleares, Francina Armengol, por haber estado de madrugada en un bar de copas en Palma a principios de mes, el pasado día 7 de octubre. Los populares aseguran que la jefa del Ejecutivo autonómico incumplió la normativa al permanecer en el bar más allá del horario permitido, algo que niegan fuentes del Govern y el propietario del establecimiento.

El líder del PP balear, Biel Company, reclama la dimisión de Armengol "por salud democrática", dice, y porque tiene que "dar ejemplo".

Ayer en el Parlament ya mencionó que había una política que había sido vista de madrugada en un bar de copas pero sin mencionar a la presidenta. La Policía Local acudió al establecimiento y sancionó al propietario por no respetar el horario de cierre y los agentes reconocieron a la presidenta aunque no la identificaron ni sancionaron porque no estaba incumpliendo ninguna normativa. En el PP aseguran que la presidenta debe predicar con el ejemplo y dejar su cargo.

En un comunicado, el Ejecutivo balear argumenta que la presidenta abandonó el local "alrededor de la una de la noche" y se quedó más tiempo por el desmayo de uno de sus colaboradores.

Por otro lado, la SER ha hablado con Alexander, el propietario del bar Hat, que asegura que en ningún momento incumplió con los horarios establecidos. Explica que el bar dejó de estar operativo dentro del horario que marca la ley pero que no bajó la barrera porque seguía pendiente de uno de los acompañantes de Armengol que se había desvanecido.