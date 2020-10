El Govern amplía a partir del sábado las medidas restrictivas para Mallorca e Ibiza

El Govern balear amplía a partir del sábado las medidas restrictivas para Mallorca e Ibiza y prolonga una semana más las que ya se aplican en Ibiza. Entre las medidas... la reducción de 10 a 6 las personas que pueden reunirse, la reducción de aforos en bodas a 25 en interior y 50 en el exterior y al 30% en lugares de culto y gimnasios. En las residencias de ancianos se permitirán las visitas para aquellas personas que lo necesiten por su bienestar

A día de hoy la incidencia de coronavirus acumulada por islas en los últimos 15 días es, en Mallorca de 150 casos por cada 100.000 habitantes, en Menorca 117; Ibiza 173 y 8 Formentera... haciendo media... 156 en Baleares en su conjunto, frente a la media nacional que se sitúa en 332.

Hay 38 personas en la UCI y 158 en planta y 60 usuarios de residencias contagiados, dice la consellera de Salud Patricia Gómez que no son cifras elevadas en comparación con otros momentos de la pandemia, pero ésta se está acelerando y lo que hagamos hoy ayudará a su control ya que además llegan los virus respiratorios invernales y las estancias en espacios cerrados. Las islas de Mallorca e Ibiza son las que tienen una incidencia más alta y por eso se endurecerán aquí las medidas y no tienen una fecha de finalización a corto plazo. Dice Gomez que hay que asumir que las restricciones convivirán con nosotros.

Las restricciones llegarán a las actividades donde se ha detectado más posibilidad de propagar el virus y en situaciones de especial vulnerabilidad. Así se reducen de 10 a 6 el número de personas que se pueden reunir y se reducen los aforos máximos en celebraciones como bodas a 25 en interior y 50 al exterior así como la recomendación de posponer el evento. Se reduce al 30% máximo el aforo en los gimnasios y salas de musculación a los que se reclama una adecuada ventilación, también al 30% en lugares de culto y la recomendación de no cantar porque genera aerosoles.

En la restauración se prohíbe el uso de las barras en todos los establecimientos y en los centros comerciales se reduce el aforo al 50% en los espacios comunes y el número máximo de personas autorizadas debe ser visible desde la entrada del establecimiento, además se prohibirá la venta de alcohol en comercios a partir de las 22 horas.

La asesora técnica para el desconfinamiento, Margalida Frontera hace un llamamiento también a que no haya celebraciones de trabajo y se cumplan las restricciones y se use la mascarilla mientras no se consuma comida o bebida.

Habrá una excepción por razones humanitarias en las residencias de ancianos se permitirán visitas a aquellos residentes que lo necesiten para su bienestar emocional con independencia de la situación sanitaria como la aparición un caso o un brotes.

En Menorca se quedan las medidas como están y en Formentera se flexibilizarán las medidas con un máximo de 10 personas que se pueden reunir en el interior y 20 en el exterior, el mismo número en los casales de Gent Grant y juventud que podrán reabrir, también podrán volver a abrir los parques infantiles con limpieza diaria y aforo al 70% en eventos deportivos y culturales ó un 75% en las terrazas y mercados ambulantes.

Respecto al control en puertos y aeropuertos, aseguran desde Salud que el Ejecutivo sigue reivindicando participar para controlar a las personas que llegan y ahora que ha bajado el número de viajeros sería más posible.

Sobre la decisión del tribunal superior de Justicia de Euskadi que ha echado por tierra la reunión autonómica que prohíbe reuniones de más de seis personas, Gómez no se muestra preocupada porque dice que en Balears cuentan con el respaldo de la justicia.