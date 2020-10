Ada Lovelace, primera programadora de la historia, protagoniza el nuevo mural del proyecto Mujeres de Ciencia

Nacida en Londres en 1815, Ada Lovelace está considerada como la primera programadora de la historia. Un siglo antes de que empezara la era de las computadoras, Lovelace ya imaginó cómo serían. Fue una pionera y hoy es un referente en el mundo de la informática. Sin ir más lejos, por ejemplo, el lenguaje de programación Ada, desarrollado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, lleva este nombre en homenaje a su figura.

Ahora son la Universitat Politècnica de València y el centro de innovación Las Naves del Ayuntamiento de València los que le rinden tributo, en el marco de su proyecto de murales Mujeres de Ciencia. Lo hace en el Instituto de Educación Secundaria Serpis, de València, en cuya fachada principal luce ya un mural de grandes dimensiones con su imagen, obra de la artista catalana Elisa Capdevila.

Elisa Capdevila, autora del mural de Ada Lovelace / UPV

El mural plasma a la perfección el dominio de Capdevila de la pintura figurativa. Se trata de un retrato sobrio monocromático en el que Ada Lovelace sostiene un libro, convertido en un punto de partida para que cada persona que se acerque hasta el mural indague un poco más en su figura.

“Es cierto que me gusta dar mi toque, aunque parta de una fotografía. En este caso lo hice de la típica imagen antigua, un retrato de blancos y grises, al que di un poco más de color, incorporando tonos cálidos y frescos. Las luces están hechas con tonos más frescos, verdes, y la sombra con cálidos, lo que crea un contraste visual a todo aquel que se acerca hasta el mural. No hay más elementos, no hay referencias directas a su trayectoria científica. Todo ello se sintetiza en el libro, nexo de unión con la investigación”, explica Elisa Capdevila.

Para la muralista de Barcelona, “proyectos como el impulsado por la UPV y Las Naves son muy necesarios, porque ayuda a visibilizar a las mujeres científicas y contribuye también a darnos la voz a nosotras, en un ámbito como el Street art y el muralismo, que en general está dominado por hombres. Además, el proyecto comparte también uno de los objetivos del arte urbano, que no es otro que el educar a toda la sociedad”, destaca Elisa Capdevila.

Punto de partida para nuevas actividades en el instituto

Por su parte, Mar Lorente, directora del IES Serpis, señala que Lovelace era ya un referente para el propio centro, -en el que cerca de 500 jóvenes cursan estudios de informática- y lo será todavía más a partir de ahora con este mural. “Es un punto de partida generar nuevas actividades con todo el alumnado. Estamos planteándonos lanzar en la próxima comisión de coordinación pedagógica un proyecto interdisciplinar, porque la figura de Lovelace se presta a ser estudiada desde muchos ámbitos del conocimiento, no solo de la informática. Queremos dedicar incluso una semana de proyectos a estudiar su trayectoria, contexto histórico…”, apunta Mar Lorente.

Trece murales

Con este homenaje de Elisa Capdevila a Ada Lovelace, son ya trece los murales que llenan nuestras calles de arte y ciencia gracias a esta iniciativa de la UPV y Las Naves, que cuenta además con la colaboración de la FECYT-Ministerio de Ciencia e Innovación.

El proyecto ha rendido tributo ya a Margarita Salas, Anna Lluch, Valentina Tereshkova, Rosalind Franklin, Jane Jacobs, Katherine Johnson, Josefina Castellví, Hedy Lamarr, Hipatia de Alejandría, María Blasco, Concepción Aleixandre y Jane Goodall.

Toda la información del proyecto se puede encontrar en la página web: www.donesdeciencia.upv.es