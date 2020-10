Cierran los parques públicos en Jaén para evitar contagios

“Cierre generalizado” de parques públicos en Jaén capital a partir de este viernes. Asimismo, el alcalde de Jaén Julio Millán asegura que se adoptarán las medidas necesarias para poder controlar aforos o el cierre de mercadillos redoblando esfuerzos desde la policía local y protección civil. Esta mañana se producía reunión de la Comisión técnico-política de seguimiento de las medidas covid-19 del Ayuntamiento de Jaén, adelantada en el tiempo en su reunión semanal tras las últimas restricciones sanitarias aplicadas por las autoridades.

Recordamos que ayer la Junta de Andalucía decretó nuevas medidas de restricción en la capital que incluye, entre otros, que los bares y restaurantes cierren a las diez de la noche con un aforo máximo del 50% así como en otro tipo de establecimientos no esenciales, la prohibición de visitas o salidas a usuarios de residencias, limitaciones en velatorios o la cancelación de mercadillos.

El alcalde, a pesar de no estar recibiendo información alguna por parte de la Junta de Andalucía en cuanto al nivel de contagios en la capital, será leal y acatará todas las nuevas normas. Además anuncia que desde hoy se cerrarán los parques o que el Jaén Arena se va a ceder al gobierno regional para las pruebas y test que consideren oportunos. Aclaraba que toda la información que posee el Ayuntamiento es por lo que transmitimos los medios de comunicación, ya que la Junta de Andalucía no les informa. Por ello no puede valorar el alcalde las medidas puestas en marcha ayer.

“Acatamos porque es que no tenemos la información para poder hacer una valoración. Es que si no tenemos la información de a qué se debe el tomar las medidas, más allá de lo que ya conocemos y que ha habido un incremento a más de 400 en tasa de contagio o ciento y pico contagios en una residencia de Jaén. Es que no lo sabemos. No sabemos tampoco la situación en la que están los centros sanitarios porque tampoco los conocemos. Pues no tengo datos objetivos para poder hacer una valoración al respecto”.

Por su parte, la teniente de alcalde María Cantos, confirmaba que la situación es cambiante día a día respecto a la normativa y le decía a la sociedad jiennense que "la responsabilidad es ahora mismo la máxima garantía" para salir de esta. “Pero la ciudadanía lo que tiene que entender es que hay tres normas que son básicas y que no han cambiado desde el principio. El lavado de manos, el uso de mascarilla y la distancia social. Con ello lo que quiero decir es que seamos responsables, que seamos conscientes de la situación que estamos viviendo”.

Esta Comisión técnico-política de seguimiento de las medidas covid-19 del Ayuntamiento de Jaén se constituyó el pasado mes de septiembre con representantes de la Corporación y técnicos municipales para analizar la conveniencia de aplicación de medidas y la organización de actividades de tipo social, cultural, deportivo y de distinta índole así como valorar la idoneidad de su celebración, aplazamiento o anulación.