Padres y madres dicen que "la cosa pinta mal" en los comedores escolares

Asociaciones de padres y madres señalan que “la cosa pinta mal” respecto a los comedores escolares. La Federación de Asociaciones de padres y madres del alumnado de la provincia de Jaén FAMPA ‘Los Olivos’, la Federación de Servicios de Comisiones Obreras y la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT exponen la lamentable situación actual en la que se encuentra el servicio de Comedores Escolares en la provincia de Jaén donde 51 de ellos no están funcionando tras el abandono de la empresa Col Servicol que ha prestado el servicio tan solo un año tras el abandono, también, en 2019 de la empresa Royal Menú Catering.

Belén Navarro, presidenta de Fampa Los Olivos decía lo expuesto en el titular de esta noticia, que “la cosa pinta mal” y crítica la opacidad de la Junta de Andalucía. El servicio de comedores no va bien, dice, y pide a la Junta sentarse a negociar otro modelo. Crítica que la conciliación de las familias no se tiene en cuenta y que no se está contestando a las peticiones de las AMPAS.

Navarro pide cambios en los pliegos de condiciones para que empresas pequeñas puedan encargarse localmente de los comedores escolares con comidas de calidad. Porque esa es otra cuestión extremadamente mejorable. “La comida es insípida, no tiene sabor. Las cocinas están descentralizadas, es decir, que nos puede venir la comida a Jaén desde Málaga y tienen que servirla para toda la semana. Las monitoras del comedor escolar no tienen tiempo de preparar esas comidas en condiciones. Son pocas para atender a tantos niños y muy mal pagadas”.

Javier Lacarra como responsable de hostelería y secretario organización de FESMC UGT Jaén y Antonio Díaz como responsable de hostelería de CCOO señalaban con el dedo directamente a la Junta de Andalucía por "la crisis más grave de los comedores escolares en su historia". La empresa adjudicaría Col Servicol, aseguran, "está desaparecida en combate" y no se presentó al Sercla convocado ayer jueves. Algo propiciado, dicen, "por la forma que tiene la Junta de ofertar los comedores escolares" ya que hay que pagar una fianza y con un beneficio de poco más de 4 euros por menú, algo que hace inviable "la rentabilidad" para la empresa de este servicio. Por ello se echan atrás con tanta rapidez. Asegura que la Junta "miente a la sociedad" y está poniendo "parches" que no sirven para nada.

Otra cuestión será cuando llegue la campaña de la aceituna, que va a proporcionar un verdadero quebradero de cabeza a muchos padres y madres a partir de noviembre como no comiencen a funcionar pronto los comedores escolares.

Estas reclamaciones se unen al reciente comunicado conjunto de la Confederación Andaluza de AMPA por la educación pública (CODAPA), la Asociación empresarial AERCAN que representa a las empresas que actualmente prestan el servicio de comedor escolar en Andalucía y la Federación de Servicios de CCOO Andalucía y UGT Andalucía que se publicaba hace tan solo unos días con distintas reivindicaciones que deriven en un servicio de comedor escolar digno. Y es que temen que este servicio público se acabe extinguiendo por lo que consideran como pésima gestión por parte de la Junta de Andalucía de PP y Cs.