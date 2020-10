Esto es lo que puedes y no puedes hacer en Madrid con las nuevas restricciones

Ante las nuevas restricciones que entran en vigor este sábado y a partir del lunes surgen numerosas dudas y preguntas. ¿Se puede atravesar una zona básica de salud si mi destino no está sujeto a eso?, ¿puedo ir al gimnasio si estoy en zona confinada ?, ¿o hacer una fiesta en casa este fin de semana si estoy en área exenta de zona básica de salud? Tratamos de contestar a algunas de estas cuestiones.

¿Puedo atravesar una zona básica de salud si no es mi destino?

Si sales de una zona que no es Zona Básica de Salud (ZBS) sujeta a restricciones y tu destino está en una zona que tampoco está bajo las restricciones, la respuesta es sí. Puedes ir de Gran Vía, por ejemplo a Las Rozas atravesando Majadahonda, que es un municipio, siempre y cuando mientras no te bajes de tu medio de transporte.

¿Puedo ir al gimnasio si estoy en zona confinada ?

Puedes ir si vives allí. Puedes ir al polideportivo de tu zona a hacer deporte, aunque estas instalaciones estarán sujetas a restricciones de aforo, por lo que tal vez tengas que reservar o preguntar previamente. El aforo está limitado al 50%.

¿Y al parque ?

Esto dependerá de la hora y la zona. En una zona no sujeta a las restricciones de las Zonas Básicas de Salud, sí, pero solo hasta las 0:00 horas. SI estás en una ZOna Básica de Salud sujeta a restricciones todavía podrás ir este sábado y domingo, porque las restricciones que afectan únicamente a estas Zonas Básicas de Salud no entrarán en vigor hasta el lunes. Nos encontraremos lo parques abiertos si el Ayuntamiento no determina lo contrario hasta el lunes.

¿Puedo hacer una fiesta en casa este fin de semana si estoy en un área que no es una de las Zonas Básicas de Salud?

Puedes hacerla con tu pareja o con tus hijas si quieres que la cena se pase de la medianoche. No puedes invitar a amigos a una reunión privada de doce de la noche a seis de la mañana. Si la cena acaba antes, no hay problema.

¿Puede haber municipios o distritos donde haya una bar abierto en una calle y otro cerrado en la calle de enfrente?

Al recuperarse las Zonas Básicas de salud, esto volverá a ocurrir. Puede ser que en una zona limítrofe haya un bar que tenga que cerrar a las once de la noche y otro fuera de esa zona restringida cierre a las doce. La diferencia será, en cualquier caso, de tan solo una hora. Recordemos que en las primeras restricciones se adelantaban a las diez y aquí se ha abierto un poco la mano.

Vivo, por ejemplo, en el distrito de Fuencarral-El Pardo. ¿Qué puedo y qué no puedo hacer?

Depende la zona. En este caso, si no vives en la zona de Begoña, que es Zona Básica de Salud restringida, puedes entrar y puedes salir sin problema.

¿Me pueden multar mañana?

Tanto la Consejería de Sanidad como el Ministerio han hecho repetidas llamadas a la responsabilidad durante estas semanas. Lo cierto, es que ahora mismo te pueden informar pero no te pueden multar. Queda pendiente el aval jurídico del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

¿Todo esto necesita el aval del Tribunal Superior de Justicia de Madrid?

Sí. Podría dar su visto bueno el miércoles o jueves de la próxima semana. Las medidas son similares a las primeras que este tribunal avaló, por lo que, en principio, debería aprobarlas de nuevo.