Madrid anuncia nuevas restricciones desde el sábado: prohíbe reuniones sociales de 0 a 6 h. de no convivientes

La Comunidad de Madrid ha dado a conocer las nuevas restricciones que se van a aplicar en toda la comunidad autónoma desde el sábado, cuando acaba el estado de alarma decretado por el Gobierno de Pedro Sánchez el pasado 9 de octubre. Tras la reunión del Consejo Interterritorial de Salud el jueves por la tarde, Madrid aparca por ahora el toque de queda y se centran en "restricciones de actividad en horario nocturno".

El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha explicado en rueda de prensa que las medidas a aplicar desde mañana van en dos líneas, por un lado restricciones generales en toda la Comunidad de Madrid y en las zonas básicas de salud.

De las 0.00 a las 6.00 AM no podrá haber reuniones familiares y sociales entre personas que no sean convivientes tanto en espacio público como privado.

Ruiz Escudero, anunciado en rueda de prensa que el resto del día seguirá vigente la limitación de las reuniones a un máximo de seis personas.

Además, en toda la Comunidad de Madrid los establecimientos de hostelería deberán cerrar a las 00.00 horas y no podrán admitir nuevos clientes a partir de las 23.00 horas, mientras que en los establecimientos comerciales deberán cerrar a las 22.00 horas "menos los que presten servicios imprescindibles".

Horarios de cierre

La hostelería aguarda con recelo las nuevas medidas; la falta de concreción deja a miles de negocios desprovistos de un plan de adaptación ante restricciones que se van a poner en marcha en apenas 24 horas sin que todavía se conozcan detalles básicos, como la hora de cierre o el aforo. A este asunto se ha referido en Telecinco este viernes el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que aboga por las restricciones en horario nocturno. "Sí somos partidarios de esas restricciones porque es obvio que entre los 15 y los 29 años se da más de un tercio del número total de contagios y esos contagios se producen en el ámbito social y de los domicilios".

En el pleno de la Asamblea del jueves, el consejero de Sanidad señalaba el camino que seguirá la nueva orden regional. La comunidad apuesta por mantener restricciones por zonas básicas de salud aunque esta vez todo apunta a que se bajará el umbral de contagios, que ahora mismo en 750 casos por 100.000 habitantes, para aplicar los confinamientos perimetrales.

El PSOE prefiere confinamientos perimetrales

No comparte este criterio el portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, que ve preferible que la Comunidad de Madrid apostara por confinamientos perimetrales y por la implementación del toque de queda porque las zonas básicas de salud (ZBS) generar problemas en su aplicación. En una entrevista con TVE, Gabilondo ha instado al Gobierno regional a que opte por la vía del "acuerdo y del consenso" con el Ejecutivo central, quien les ha dado a las comunidades un manual de instrucciones para saber a qué atenerse con "recomendaciones técnicas". "Hay una cosa que me ha gustado y es que se vayan a hacer restricciones de movilidad y para el toque de queda hay que buscar amparo legal para que no se abran debates sobre la legalidad de esas decisiones", ha sostenido.

Ayuso retira la querella contra el Gobierno

La presidenta madrileña Díaz Ayuso ha rebajado el tono contra el Gobierno de Sánchez y ha retirado la querella que presentó en los tribunales durante el primer confinamiento, durante el primer estado de alarma, cuando Sanidad no permitió a la comunidad pasar de fase.

Los contagios mientras siguen subiendo, también la ocupación de las UCI, y el numero de fallecidos. El Ministerio de Sanidad ha registrado este jueves 20.986 casos de COVID-19, de los que 7.953 han sido diagnosticados en las últimas 24 horas, y de esos, 2.213 se han localizado en la Comunidad de Madrid.

Cuatro niveles de alerta

Las comunidades autónomas aprobaron el jueves, con la abstención de Madrid y País Vasco, las nuevas restricciones planteadas por Sanidad, que ha aplazado el toque de queda nocturno en busca de concreciones y un mayor acuerdo sobre el marco jurídico para su aplicación. Madrid se han abstenido a falta que se les facilite el documento definitivo. Fuentes de la Comunidad de Madrid consideran que el documento, que adelantó la SER el pasado día 15 de octubre, llega "cuatro meses tarde", lo mismo que critican los expertos.

A día de hoy, en la Comunidad de Madrid se aplican cierres perimetrales en la capital y ocho localidades más (se mantiene la prohibición de entrar y salir en Alcobendas, Alcorcón, Getafe, Leganés, Madrid, Fuenlabrada, Parla, Torrejón de Ardoz y Móstoles) gracias al estado de alarma que aprobó el Consejo de Ministros del pasado 9 de octubre. Este estado de alarma acaba el sábado 24 de octubre por la tarde, y para entonces ya se conocerán las nuevas medidas a aplicar en toda la región.