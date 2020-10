El Govern analitza amb el sector cultural de Menorca l'impacte i les respostes davant la pandèmia

La consellera de Cultura, Pilar Costa, acompanyada per la delegada de la Presidència per a la Cultura, Catalina Solivellas, ha mantingut avui una reunió amb representants del sector cultural menorquí per tal d'analitzar la situació actual del sector a conseqüència de la Covid-19, els projectes posats en marxa pel Govern per donar-hi resposta i les mesures preses per tal de garantir la seguretat sanitària.

La trobada, duta a terme a la Sala de Plens del Consell de Menorca, ha comptat amb la participació de representants de diversos àmbits com la música, les arts escèniques o la literatura, entre d'altres.

La consellera Pilar Costa ha agraït la implicació del sector cultural i ha ressaltat el treball que ha dut a terme conjuntament amb el Govern per tal d'implementar les mesures més adequades per a fer front a la pandèmia i pal·liar els efectes en el sector. Costa ha refermat el compromís del Govern declarant la cultura com Bé Essencial. A més, ha recordat que la conselleria de Cultura, a través de l'IEB, està elaborant un catàleg de propostes escèniques i musicals per a la celebració, durant onze jornades, del Dia de les Illes Balears. Aquesta mesura del Govern, el qual pagarà les actuacions, afavorirà la contractació pública del sector cultural.

A la reunió també han assistit el director gerent de l'Institut d'Estudis Baleàrics, Mateu Malondra; la directora gerent de l'Institut d'Indústries Culturals, Cristina Llambias; el conseller de Cultura del Consell de Menorca, Miquel Àngel Maria; i la directora insular de Cultura, Raquel Marquès.

La trobada amb el sector formava part de l'agenda d'actes programada per la Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat a Menorca, que ha començat aquest matí amb l'assistència de Costa a la presentació de la nova candidatura de Menorca Talaiòtica, que ha tingut lloc a la seu del Consell de Mallorca.

La consellera ha destacat la implicació del Govern, que ha destinat 800.000 euros en els darrers tres anys per preparar la candidatura. "El Govern recolza Menorca Talaiòtica tant políticament, amb un treball de mediació i representació amb les altres autonomies i el Govern espanyol, com econòmicament", ha explicat Costa als periodistes.

El nou expedient articula la proposta de Menorca com a patrimoni mundial per part de la UNESCO en nou àrees territorials que mostren els vestigis més excel·lents de l'illa que il·lustren les diferents maneres d'ocupació i ús del territori, la plasmació dels esquemes socials i religiosos i els processos de modelació del paisatge de l'illa i dels seus espais simbòlics durant aquesta època.

La candidatura de Menorca Talaiòtica es presentarà al Consejo de Patrimonio que se celebrarà telemàticament els dies 11 i 12 de novembre, presidit pel ministre de Cultura i Esports, José Manuel Rodríguez Uribes.

Després de la presentació de Menorca Talaiòtica, la consellera i la delegada de Cultura han visitat les instal·lacions de l'Illa del Rei a Maó, espai patrimonial i cultural que compta amb restes d'una basílica Paleocristiana del segle VI, declarada Bé d'Interès Cultural, i dos jaciments arqueològics. A més, és un espai protegit per una important flora i fauna autòctones.

Costa i Solivelles han fet un recorregut per les sales de l'antic hospital, fundat al segle XVIII i en procés de rehabilitació, i han seguit les explicacions del batle de Maó, Héctor Pons, i del president del patronat de la Fundació Hospital de l'Illa del Rei, Luis Alejandre Sintes. Després han conegut l'estat de les obres del futur centre d'art, Hauser & Wirth.

La consellera tancarà la jornada assistint a la reobertura del Teatre des Born de Ciutadella, espai escènic emblemàtic inaugurat l'any 1875 i remodelat amb el suport del Govern amb 440.000 euros per als equipaments.

El Teatre des Born, que acull aquesta nit la representació d'El mercader de Venècia de William Shakespeare, formarà part del circuit de les companyies teatrals de les Illes Balears i en la xarxa d'equipaments culturals participats pel Govern.

Per altra banda, la conselleria de Cultura col·labora també en la concessió del premi Born, amb 10.000 euros, i que es lliurarà demà amb la presència de la delegada de la Presidència per a la Cultura, Catalina Solivellas.