Mónica Oltra asegura que la Generalitat quiere ir por delante del virus

La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha reivindicado que en la Comunitat se quiere ir "por delante del virus, no a remolque", y por ello estudian "el encaje legal y procedimental" para aplicar la limitación de movimientos nocturnos y medidas adicionales para frenar la expansión de la pandemia.

Oltra ha señalado este viernes, en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, que esas medidas complementarias probablemente tengan que ver con limitar el número máximo de personas que se pueden juntar "en una fiesta o un sarao", si bien se concretará en una resolución de la Conselleria de Sanidad.

Tanto la limitación de circulación nocturna hasta el 9 de diciembre "en principio" como las medidas adicionales entrarán en vigor "lo antes que se pueda", una vez se finalicen los procesos administrativos para publicar una resolución que no depende de la "voluntad política", sino del procedimiento "material", ha precisado.

"En este momento, con los informes técnicos que tenemos de la Abogacía de la Generalitat, entendemos que somos competentes para poder plantear las medidas restrictivas", ha afirmado Oltra, quien ha precisado que la parte de la resolución referida a la restricción de derechos fundamentales la tiene que validar el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, pero no las otras.

Respecto a la entrada en vigor, ha señalado que la fijará la resolución, y sobre la normativa en la que podría ampararse la restricción de la circulación ha citado la ley 3/2020 de medidas procesales y organizativas para hacer frente a la covid en el ámbito de la administración justicia, que "implícitamente" recoge que se pueden establecer medidas de este tipo sin necesidad del estado de alarma.

Oltra ha manifestado que la Generalitat no rompe "ningún consenso" por ir "dando pasos" con medidas para proteger la salud y la seguridad de los valencianos mientras se acuerdan medidas globales en el conjunto de España, las cuales "no tienen por qué ser para toda España igual".

Preguntada sobre si el Consell considera necesaria la declaración del estado de alarma, ha indicado que si eso "da un paraguas de más seguridad jurídica" no tienen "ningún problema" ni les parece "mala medida", si bien ha pedido que "esto tenga un poco más de mambo", y mientras llega o no, la Comunitat "va haciendo camino".

La vicepresidenta ha indicado que no hace juicio de valor sobre la actuación del Gobierno de España, si bien "es posible que los tiempos no sean los mismos" y entienden que "se ha de ir más rápido".

Ha afirmado que, con independencia de que la Comunitat tenga una incidencia acumulada del virus menor que otras autonomías, entienden que hay que avanzarse para que la situación "no empeore", ya que ha alertado de que, cuando el virus entra en situación de contagio comunitario, hay que a "medidas muy drásticas".

Oltra ha destacado la importancia de la "concienciación ciudadana" ante el avance del virus, dada la velocidad y la progresión geométrica del virus cuando se entra en contagio comunitario, y ha recordado que 43 de los 49 brotes detectados este jueves eran de origen social.

"Las cosas no van bien", ha aseverado Oltra, quien ha señalado que, además del mayor número de personas hospitalizadas y en las UCI, el perfil en este momento de quienes ingresan en estado grave es el de pacientes sanos, jóvenes, sin patologías previas y con vidas saludables.

Ha instado a que toda la ciudadanía sea consciente de que puede resultar afectada por esta enfermedad, "y muy gravemente", por lo que ha apelado a la "responsabilidad personal en un momento de extraordinaria gravedad" y a asumir que hay que "restringir el ocio y las ganas de juntarse con amigos y familiares", además de cumplir las medidas de seguridad.

"El afecto no es una vacuna", ha manifestado Oltra, quien ha indicado que juntarse con la gente a la que se estima "no protege de la enfermedad", y por tanto hacen falta medidas para frenar el virus y también para generar una "conciencia social" de la "amenaza gravísima" que supone el virus aunque no se vea.