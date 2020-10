Patinetas eléctricas, alternativa de movilidad sostenible para Lanzarote

Cada año se emiten más de 300 millones de toneladas de CO2 en España siendo el transporte el principal responsable y por ese motivo, las distintas administraciones públicas anuncian cada vez más restricciones para los vehículos más contaminantes y el anuncio de subvenciones para incentivar el uso de formas de movilidad más ecológicas.

El impacto medioambiental que supone reducir las emisiones de CO2 al medio ambiente es incuestionable, por ello cualquier acción individual o colectiva suma. En ese contexto, las patinetas eléctricas se están convirtiendo en una de las mejores alternativas al transporte tradicional y sobre todo, para contribuir a una movilidad sostenible y que contribuya a una considerable reducción de la contaminación.

Patineta eléctrica circulando por una zona habilitada en Playa Blanca. / Cadena SER

La movilidad sostenible, concepto que permite desplazarse por y entre los núcleos urbanos de manera eficiente y no contaminante, gana más adeptos cada día. Por ello los servicios de vehículos de uso compartido, van ganando terreno cada día y desde la empresa Wind Spadimur, dedicada al alquiler de patinetas y presente la isla de Lanzarote, creen que unir este concepto con el de la economía colaborativa a través de las nuevas tecnologías permite al usuario un concepto nuevo y económico.

Pagar por el tiempo efectivo de uso y el ejemplo a seguir de Yaiza

El usuario de las patinetas eléctricas de Wind solo paga por el tiempo de uso efectivo, dejando estacionado el vehículo en las zonas habilitadas. Para ello y una vez que el usuario se ha registrado en la App correspondiente, localiza el vehículo más próximo y tras el uso del mismo para sus necesidades de desplazamiento, lo estaciona en la zona habilitada más próxima dejándolo disponible para otro usuario con lo que se agilizan los pequeños desplazamientos dentro de las ciudades, sin problemas de aparcamiento.

Aparcamiento para patinetas eléctricas en Playa Blanca, habilitado por el Ayuntamiento de Yaiza. / Cadena SER

En Lanzarote la empresa alquila patinetas eléctricas en varios municipios como Arrecife, Teguise, Tías y Yaiza pero es el último donde se ha aplicado el modelo a seguir para colaborar con este tipo de movilidad sostenible. En este sentido, el ayuntamiento ha decidido habilitar zonas de aparcamiento para ellas en el núcleo turístico de Playa Blanca. De esta forma, se evita que las patinetas queden paradas en cualquier lugar de los núcleos urbanos.

Lanzarote sostenible

Cada año miles de empresas establecen acciones para fomentar el uso de la movilidad sostenible y la Isla de Lanzarote, como Reserva de la Biosfera, no podía dejar pasar la oportunidad de ser un referente. A pesar de que Wind Spadimur presentó autorización previa para el inicio de la actividad, los ayuntamientos de la isla se han visto sorprendidos por la misma ya que no está prevista en la propia ordenanza de movilidad urbana.

Algunos responsables municipales no han visto inicialmente con buenos ojos el espíritu de esta empresa que apuesta claramente por reducir la huella medio ambiental en las emisiones de CO2 de la Isla, no permitiendo la realización de la actividad y llegando incluso a retirar vehículos argumentando su aprovechamiento del espacio público y con las consecuentes sanciones a través de los agentes de la policía local, "aun cuando no existe una legislación municipal específica que regule el uso de dichos vehículos de movilidad personal".

Patineta eléctrica lista para su uso. / Cadena SER

Wind Spadimur afirma que la difusión de noticias procediendo a la incautación y traslado a depósitos municipales, en diferentes medios de interés local y comarcal, ha provocado comportamientos incívicos en algunos vehículos que incluso se han llegado a ver dañados.

Por el contrario, en otras regiones de la Península apuestan decididamente por este tipo de movilidad a través de vehículo eléctrico otorgando subvenciones y ayudas al emprendimiento y compra de estos vehículos, mientras que en Lanzarote, según la empresa se procedía a la incautación sistemática de los mismos y añaden que incluso en el portal de Lanzarotebiosfera.org no existe ni una sola referencia o actuaciones educativas o que fomenten su uso.

Patineta eléctrica en el centro de Playa Blanca, en el municipio lanzaroteño de Yaiza. / Cadena SER

Sin embargo, la reciente colaboración del Ayuntamiento de Yaiza permitiendo la creación del primer “Proyecto Piloto de movilidad urbana sostenible en las Islas Canarias” ha permitido dar a conocer esta novedosa forma de desplazarse de manera sostenible, eficiente y ecológica.

Cumplimiento medidas COVID-19

Teniendo en cuenta la situación sanitaria en la que nos encontramos, el personal de Wind Spadimur inspecciona las patinetas diariamente, realiza labores de desinfección diarias de los vehículos desplegados dotando incluso de material desinfectante individual para su uso previo por parte del conductor. Además, reubica las patinetas en aquellas zonas de más demanda para evitar situaciones que puedan perjudicar al resto de usuarios de la vía.

El uso de este tipo de vehículos de movilidad personal mejoraría el tráfico rodado en las zonas donde se habiliten espacios dentro de la calzada para su uso, tales como carriles bici o arcenes especialmente delimitados. Si bien el primer objetivo de Wind Spadimur fue aportar soluciones a los turistas, la experiencia en todo este tiempo ha servido para compronar que también los residentes pueden aprovecharse de este sistema de desplazamiento público a un precio muy reducido.

Una de las patinetas eléctricas de alquiler de la empresa WIND Spadimur. / Cadena SER

Además, las condiciones meteorológicas de Canarias, permite utilizar estos vehículos durante todo el año y su uso individual está concebido como uno de los medios de transportes más seguro para su utilización en las actuales condiciones de restricciones sanitarias.