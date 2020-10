El "tirón de orejas" de un sacerdote de Valdepeñas a sus feligreses menos generosos

El sacerdote de la Iglesia del Cristo de Valdepeñas (Ciudad Real), Emilio Montes, no ha dudado afear a los feligreses menos generosos (económicamente hablando). Lo ha hecho, tras una de las misas ofrecidas el pasado 4 de octubre. Con ello, ha comenzado apuntillando "podéis sentaros que tengo que explicarlos algo un poquito largo (...) no cortes, no cortes", dirigiéndose a la cámara que, en ese momento, estaba retransmitiendo en directo esta misa en el canal de YouTube de esta Parroquía.

En ese momento, Montes se pregunta "¿por qué nadie me ha preguntado cuánto nos ha costado? Tampoco nadie me ha preguntado cuánto falta por pagar (...) se ve que eso no os importa". Una referencia a las obras de rehabilitación que ha sufrido este templo durante los últimos 8 años. Unas obras que se inauguraron una semana después de esta eucaristía.

Seguidamente, este párroco se ha referido a la cantidad que ha puesto encima de la mesa para esta rehabilitación: 600.000 euros. Una cantidad que supone casi el 60% del presupuesto total, al que ha contribuido el Gobierno de España. el Ayuntamiento de Valdepeñas y la Fundación Iberdrola. En este aspecto, Montes ha reseñado que "nos quedan por pagar 80.000 euros, de ellos, hasta 60.000 euros son un préstamo hasta 2033, a razón de 300 euros mensuales". Un dinero, esos 600.000 euros, que se han conseguido a través de las aportaciones de los fieles, mediante cuotas mensuales que van desde los 6 euros a los 50 euros.

Además, el cura continúa "hay personas que llevan 11 años que pagan 6 euros al mes (...) eras tú la que me dijiste que te subiera a 10 euros y yo les hago la trampa y me hago el tonto (...) es que 6 euros al mes, tampoco es nada". También, ha afeado que haya matrimonios "en los que los dos trabajan y no pueden aportar nisiquiera 10 o 15 euros al mes (...) te duele".

Un "tirón de orejas" que no quedaba ahí "hay otra persona que lleva hasta 8 años (desde que comenzaron las obras) repitiéndome más de 15 veces que a ver si me daba su número de cuenta para cargarle la cuota (...) en estos 8 años nunca me lo ha traído (...) y el otro día me llamó para que le buscara un sitio para la inauguración (...) como se puede tener la cara tan dura (...) la gente se piensa que somos tontos (...) que yo me calle no quiere decir que yo sea tonto".

Los feligreses que se borran de las cuotas, tras terminar las obras de rehabilitación

También, este sacerdote ha destacado que ha habido mucha gente que, tras acabar estas obras de rehabilitación, ha decidido borrarse. Por ello, ha remarcado que "los gastos siguen, aunque hayamos terminado las obras". En este aspecto, ha vuelto a subrayar que "hay gente que puede hacer frente a estos recibos porque son funcionarios, los dos trabajan y cobran más de 1.900 euros al mes (...) son 15-20 euros y me dicen que no llegan a fin de mes".

Además, en esta misma línea "entiendo que hay gente que se ha borrado porque se ha quedado sin trabajo o porque se ha muerto (...) yo eso lo entiendo". En este punto, ha puesto como ejemplo una de sus feligresas que, por una enfermedad, "no pisaba la parroquía pero sí que pagaba sus cuotas todos los meses, aunque sea una pequeña cantidad (...) ella realmente amaba la Parroquía".

Unas aportaciones que, según Montes, se emplean para pagar los gastos fijos de estas instalaciones "los 500 euros de luz; los seguros que valen 800 euros al año (...) todo esto se paga con lo que echáis en la canastilla y con las distintas aportaciones (...) el domingo que no venís, los gastos siguen".

Un sermón que continuaba "recuerdo a alguien que sé lo que cobra porque cobra de la administración local y me decía que era cercano a la cultura y que me iba a pagar un recibo para la Parroquía (...) todavía estoy esperando el recibo y sé que cobra 36.000 euros anuales". En este punto, seguía argumentando que "los que estáis pagando el recibo, yo creo que no es la ruina (...) luego desgraba esto en Hacienda". También, ha vuelto a insistir en la necesidad de esas cuotas fijas "debemos seguir con reformas (...) en invierno gastamos hasta 1.500 euros de luz al mes para calentarla, porque no contamos con aislamiento".

Por último, en este discurso de más de 10 minutos, Montes volvía a poner de manifiesto que "a los que os pensáis que la cosa está muy achuchada, pensároslo porque 10 o 15 euros al mes es lo que gastáis en una ronda de cervezas". Un sermón dirigido a esos feligreses menos generosos que concluía con "que tengáis un feliz domingo, que tengáis una feliz semana, podéis ir en paz".