Manu García impulsa al Sporting y le recuerda que remontar es posible

Era difícil, pero no imposible. 588 días después, el Sporting fue capaz de remontar un partido. No recordaba esa sensación desde el viaje a Córdoba de marzo de 2019. Este domingo, ante la Ponferradina, volvió a lograrlo. Lo celebraron con mucha rabia futbolistas y entrenador, porque el camino hacia la victoria estuvo cargado de penurias: injusticia arbitral, fútbol flojo durante muchos minutos y hasta un susto final que tuvo que salvar Diego Mariño. El portero fue clave, como siempre, aunque el partido tuvo nombre propio: Manu García. El mediapunta (porque ese debe ser siempre su puesto) hizo lo que muchas veces se le ha exigido: echarse el equipo a la espalda. Marcó un gol de los que solo él puede marcar y generó la ocasión del segundo, con un pase fabulosamente filtrado al corazón del área que Djuka no aprovechó pero Álvaro Vázquez, al rechazo, sí. Los tres puntos rompen la mala racha del Sporting, tanto de resultados recientes como de imposibilidad de remontar un gol en contra.

Era tremendamente injusto que el equipo rojiblanco perdiera ante la Ponferradina, no porque hiciera un gran partido (la primera parte fue realmente mala) pero sí por la reacción final del equipo y porque el gol de la Ponferradina no debió subir jamás al marcador.

Hay errores arbitrales que se pueden entender y otros que no. La pregunta es sencilla: ¿para qué vale la media luna del área en los campos de fútbol? Única y exclusivamente para anular goles como el que la Ponferradina le metió al Sporting. No se pinta por capricho; su único objetivo es señalar la distancia de 9.15 metros con respeto al punto de penalti. Y si un jugador lo pisa antes de que su compañero patee un penalti, el lanzamiento debe ser anulado. Que López Toca y sus auxiliares no lo vieran en vivo, en el césped, puede tener un pase. Pero que en el VAR Varón Aceitón y González Narváez no apreciaran que Kaxe entró desde esa zona al campo y se aprovechó del rechazo del penalti lanzado por Valcarce y desviado por Mariño no tiene explicación razonable. Quedó en anécdota por el resultado final, pero el error técnico es grave.

Llovía sobre mojado, porque al Sporting todavía le escocía la herida del penalti no pitado hace unos días en Málaga. Verse abajo en el marcador le hizo daño al equipo gijonés, aunque los árboles del error arbitral no deben impedir el bosque del mal juego que estaba desarrollando el Sporting. Resultaba desesperante ver al equipo tocar la pelota de un central a otro, con una distancia abismal entre líneas, con las bandas desaparecidas ofensivamente (salvo alguna aparición puntual de los laterales), Djurdjevic sin oler la pelota y el mediocampo especialmente gris y descolocado. Y si bien el gol no fue legal, el penalti de un desubicado Nacho Méndez no admitió discusión.

A pesar de no jugar bien, el Sporting pudo empatar en la última jugada de la primera mitad. Un buen centro de Pablo García no supo aprovecharlo al segundo palo Djurdjevic, que se lanzó al suelo para intentar empujarla con la pierna derecha y le dio con la derecha, la que iba más cerca del suelo.

Los cambios mejoraron al Sporting

Mejoró el Sporting en la segunda mitad. La entrada de Pedro Díaz por Nacho Méndez y la de Gaspar por Aitor García fueron sendas bendiciones para el equipo. Pedro le puso algo de orden al centro del campo y Gaspar, partiendo desde la banda izquierda pero jugando mucho por dentro, aportó más en 35 minutos que Aitor García y Cumic juntos en todo el partido. El canterano, que parece estar en mejor momento que cuando era titular, le filtró un gran pase a Cumic que acabó en las botas de Djurdjevic, que no supo picarla por encima del portero.

Con el equipo jugando más en campo contrario, Manu García empezó a marcar la diferencia. El primer gol es de esos que solo puede marcar un futbolista de su calidad. Recibió un saque de banda, se metió al centro, se acercó al área y marcó un tanto precioso. Él se lo guisó y él se lo comió.

El Sporting no se conformó con eso. Se fue a por el 2-1, en una plausible apuesta ofensiva. Borja López remató de cabeza flojo, Cumic probó al portero de la Ponferradina y Gaspar lo intentó de lejos. El premio llegó después de otra muestra de talento de Manu: un gran pase para Djurdjevic, con un atentísimo Álvaro Vázquez al rechazo para firmar la victoria.

Ya en el 89, Mariño tuvo que volar para evitar el disgusto en un lanzamiento de falta de Hernando que se iba para dentro. Los tres puntos se quedaban en El Molinón. Y ya van 16.

Con sus luces y sus sombras futbolísticas, el Sporting sigue acumulando unos números espectaculares. Superado el bache de resultados, el equipo gijonés le sigue el ritmo al Espanyol y a otros gallos de la categoría.

El partido deja dudas que solo el paso de los días resolverá. Aunque la compresión del calendario lo condiciona todo, ¿se mantendrán Pablo García y Guille Rosas en la titularidad cuando siguen demostrando que son las mejores opciones? ¿volverá Gaspar Campos a hacerse un hueco en el once ante la escasa o nula aportación de Aitor García y Cumic en los costados? Comprobado que Djuka ha vuelto a los tiempos de sequía, ¿tendrá alguna oportunidad Álvaro Vázquez de más allá de media hora? Y, sobre todo, ¿será capaz Manu García de mantener este nivel muchos más partidos? Si fuera así, todo será más fácil.