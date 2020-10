Por qué Madrid quiere que nos confinemos los dos próximos puentes

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha pedido "sacrificar" los dos puentes que vienen "por poder celebrar la Navidad en familia", al margen de si las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid deciden "cerrar perimetralmente la ciudad de Madrid".

"El planteamiento que aquí tenemos es que asumiremos y acataremos lo que digan las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid que son las que tienen la última palabra y, por tanto, las que deben decidir si en función de las cifras lo mejor es cerrar perimetralmente la ciudad de Madrid con vistas a los dos próximos puentes", ha manifestado Almeida en declaraciones a los medios. No obstante, ha agregado que "digan lo que digan" las autoridades sanitarias, "sobre todo en el caso de que no se cierre perimetralmente", hay que tener en cuenta que "es mejor no desplazarse demasiado".

En este sentido, ha señalado que "la movilidad es un factor de riesgo del coronavirus", antes de pedir que "en la medida de lo posible, se limiten los desplazamientos que se hagan fuera de la ciudad de Madrid". "Creo que es mejor para todos, creo que todos estamos luchando y trabajando por esas Navidades y, por tanto, creo que a lo mejor hay que sacrificar –quien pueda, quien se tenga que desplazar que lo haga– estos dos puentes que vienen ahora por poder celebrar la Navidad en familia", ha planteado. Almeida ha destacado que se trata de una "postura razonable" y "de sentido común, al margen de que las autoridades sanitarias son a las que le corresponde decidir lo que tienen que decidir".

Este lunes, el director del CCAES, Fernando Simón, lanzó un mensaje muy claro para las personas que estén pensando en desplazarse durante el puente de Todos los Santos que tendrá lugar a finales de semana. "Viene un puente que en la mayoría de las comunidades autónomas es festivo y es uno de los de mayor movilidad del año. Es un puente que por el tipo de actividades que se realizan favorece comportamientos de riesgo", comentó Fernando Simón.

Ha sido cuando Simón se ha puesto serio con su advertencia de cara al puente: "Estamos hablando de homenajear a nuestros fallecidos en el día de los Santos, pero son días en los que se tiende a bajar la guardia. Debemos ser muy sensatos todos. Creo que las tradiciones son importantes, nos ayudan a mantener nuestras raíces, pero difícilmente podemos tener tradiciones sociales si no tenemos sociedad en la que vivir", afirmaba un duro Fernando Simón. El director del CCAES terminaba su aviso con una petición a la ciudadanía: "Es una exageración, pero mi recomendación es que si no es necesario es mejor quedarse en casa".